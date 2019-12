Cyclone Belna: l'oeil de plus en plus net touche terre à 28km de Soalala à 17h/Mada

Le 09/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU

Cliquez pour animer.

➡️ Les photos satellite en haute résolution permettent de positionner l'oeil du cyclone BELNA avec un bon degré de confiance.

A 14h temps universel, 17h/Mada l'oeil touchait terre à 28km de Soalala.



➡️ Comme je l'avais anticipé et précisé à plusieurs reprises l'oeil a gagné en définition juste avant d'atterrir sur la côte.

Il est devenu de plus en plus visible. On peut estimer que l'intensification s'est poursuivie encore juste avant l'atterrissage.

Des rafales proches ou légèrement supérieures à 200km/h ont dû être observées au plus près de l'oeil juste avant qu'il ne touche terre.



➡️ Au cours des prochaines 24heures le centre va s'enfoncer dans les terres du Centre-Ouest malgache. Les vents faibliront assez rapidement alors que des pluies localement torrentielles parfois très éloignées du centre accompagneront BELNA dans son parcours terrestre.

Plan plus large à 17h/Mada. Des bandes très actives s'étendent loin du centre du cyclone et provoquent de fortes précipitations et des orages sur la côte Est de la Grande Ile.

Les modèles ont bien anticipé la trajectoire et le point d'impact. Certains ont bien initialisé la courte période d'intensification juste avant l'atterrissage même si en moyenne ils ont été trop agressifs au niveau de l'intensité.