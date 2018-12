Cyclone Cilida : Fermeture des établissements scolaires le samedi 22 décembre

Le 21/12/2018 | Par A.D | Lu 2540

En raison de la dégradation prévisible des conditions météorologiques dues au cyclone Cilida, le rectorat informe les familles et les personnels qu’à la demande de la préfecture, tous les élèves internes sont libérés à la fin des cours ce 21 décembre et que les établissements scolaires publics et privés sous contrat seront fermés le samedi 22 décembre 2018.