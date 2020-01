Cyclone intense DINA le 22 Janvier 2002: dur à croire mais la Réunion et Maurice ont échappé au pire

Le 22/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 525

Petite animation qui montre l'oeil du cyclone intense transitant à environ 60km de Maurice et de la Réunion.

➡️ Les 15 et 16 Janvier les photos satellite Météosat 5 mettent en évidence une cyclogenèse à environ 3000km au Nord-Est de la Réunion. Dès le départ Météo France(CMRS) et le Joint Typhoon Warning Center(JTWC) anticipent la formation d'un système cyclonique affichant un potentiel certain et ce en dépit précise le JTWC de vents en altitude estimés défavorables par les analyses disponibles du Cimss.A la Réunion le futurest encore loin de susciter l'intérêt du public bien plus captivé par la fin de l'éruption du Piton de la Fournaise.➡️ Le 17 Janvierest baptisée par la météo mauricienne ayant atteint l'intensité estimée de tempête tropicale modérée.➡️ Le 18est déjà analysé en cyclone tropical seulement deux jours après sa genèse! Il s'agit d'un développement nettement plus rapide que la normale. Le cyclone se déplace prestement vers le Sud-Ouest et représente déjà une menace potentielle pour l'île Rodrigues .➡️ Dans la nuit du 19 au 20s'intensifie à nouveau au pas de charge. Au matin du 20 le météore est classé au premier échelon de Super Cyclone par le JTWC et à quelques km/h du stade de Cyclone Très Intense par le CMRS. Le cyclone a atteint ce qui se révèlera êtreLa tension est à son maximum dans la "cendrillon des Mascareignes" car le "monstre" semble toujours avoir la petite île pour cible.➡️ Le cyclone intense infléchit sa trajectoire vers l'Ouest Sud-Ouest juste à temps pour que Rodrigues puisse éviter la catastrophe.fait bien souffler quelques rafales jusqu'à 122km/h sur l'île mais Rodrigues qui est demeurée en marge de la partie active du phénomène n'est même pas bien arrosée. L'île pleure par ailleurs la disparition de 5 pêcheurs portés disparus en mer surpris lors de leur sortie par l'océan démonté par le cyclone...➡️ Le 20 Janvierest encore à 800km des côtes réunionnaises mais les autorités locales prennent la menace potentielle très au sérieux et l'île est placée en Vigilance cyclonique. Le CMRS et le JTWC anticipent déjà un passage au plus près de la Réunion le 22 Janvier. La prévision du JTWC fait même passer le cyclone intense à quelques dizaines de kilomètres au large du Port.➡️ Le 21 Janviergarde le cap qui le rapproche inexorablement de Maurice et de la Réunion. L'oeil subit quelques modifications au niveau de sa structure ( cycle de l'oeil) et l'intensité fluctue légèrement mais le cyclone reste intense.➡️ Dans la nuit du 21 au 22 l'oeil passe à environ 65km au Nord de Maurice. Les rafales flashent à 228km/h sur la plage du Morne et à 209km/h dans la capitale. Des pluies localement torrentielles notamment dans l'Ouest engendrent des inondations.4 personnes décèdent tragiquement pendant le passage de l'ouragan.Mais comme pour sa jeune soeur en fin de journée du 22 Maurice bénéficie d'un coup de pouce du destin: lors de son approche de Cap Malheureux le cyclone infléchit de plus en plus vers l'Ouest et épargne donc à l'île soeur un impact direct. L'île reste en marge du mur de l'oeil. Si tel n'avait pas été le cas les vents et les pluies auraient été plus dévastateurs encore...Les dégâts sont importants et l'île a été plongée à 90% dans le noir pendant plusieurs heures.➡️ Le 22 à 8heures la Réunion est placée en alerte rouge alors que l'oeil deest positionné à 200km des côtes Nord-Est.Juste après son passage au plus près de Maurice le cyclone intense incurve à nouveau sa trajectoire vers le Sud-Ouest l'espace de quelques heures. Il prend la Réunion pour cible. Mais cet accident de trajectoire est vite rectifié etreprend un déplacement Ouest Sud-Ouest qui permet à la Réunion d'éviter un passage sur l'île. En fait l'oeil transite à quelques 65km des côtes Nord Nord-Ouest en soirée. Bourbon est durement frappée par des vents très violents et des pluies torrentielles.Les plus fortes rafales approchent 300km/h au Maïdo et au Colorado(radar de Météo France très sérieusement endommagé), 250km/h à la Montagne, 220km/h à la Plaine des Cafres, 209km/h au volcan, 191km/h à la Petite France ou encore 180km/h à Cilaos.Sur le littoral elles flashent à 187km/h à Gillot et à Pont Mathurin, 180km/h au Port et à Saint Pierre.Les dégâts sont très importants mais aucune perte humaine n'est à déplorer ce qui est la meilleure nouvelle qui soit.A la suite du passage dedu CMRS confirmera que la Réunion elle aussi avait échappé au pire. Le mur de l'oeil est resté en mer passant à 27km petits kilomètres des terres réunionnaises qui dans leur infortune furent malgré tout "chanceuses".Dans le cas d'un impact frontalse serait à n'en pas douter révélé catastrophique avec des rafales flirtant très probablement avec les 250km/h sur le littoral et 300km/h dans les hauts conjuguées à des pluies encore plus torrentielles.➡️ Le 28 Janvierfinit sa course loin au Sud des Mascareignes en tant que système extra-tropical.Il restera longtemps gravé dans la mémoire collective des réunionnais et des mauriciens comme un cyclone majeur.