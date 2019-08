Cyclone: la Martinique en vigilance Orange car "Dorian" s'approche

REUNION

Bonjour toutes et tous!

La forte tempête tropicale DORIAN

s'approche des Antilles et plus particulièrement de la Martinique.

A 22heures hier soir (heure des Mascareignes) elle était positionnée à 350km au Sud-Est de la Martinique et à 140km de la Barbarde. Voir cartes jointes.

DORIAN

se déplaçait vers l'Ouest Nord Ouest à la vitesse de 20km/h.



Sur la trajectoire prévue par le Centre Météo Spécialisé de Miami le centre de la tempête passe en ce moment au plus près de la Barbade pour se diriger ensuite vers le Sud de Sainte Lucie pour passer finalement à environ 90km au Sud-Ouest de Fort de France/Martinique d'ici la fin de la journée du 27 ( heure réunionnaise).

DORIAN

n'est pas un système puissant à l'heure actuelle. On estime les plus fortes rafales près du centre inférieures à 120km/h.

D'ailleurs pour être précis le système est classé entre le stade supérieur de tempête modérée et celui de forte tempête.



Demain il pourrait s'intensifier en ouragan (cyclone de première catégorie pour nous) tout en s'approchant de Puerto Rico et de la République Dominicaine.

Par la suite les Bahamas se trouvent sur la trajectoire prévue.