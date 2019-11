Cyclones: la saison de l'Hemisphère Sud 2019/2020 débute sur le Pacifique

Le 24/11/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 454

01P est le premier système numéroté par la Navy pour la saison 2019/2020

➡️ Le premier système cyclonique à atteindre le stade de dépression tropicale vient d'être numéroté TC 01P par la Navy US sur le Pacifique Sud à quelques 1150km au Nord-Est des îles Loyauté de Nouvelle Calédonie.



➡️01P pourrait s'intensifier au cours des prochaines 48heures et atteindre le stade de forte tempête tropicale ou même de cyclone tropical si le cisaillement vertical n'est pas trop contraignant.



➡️ Au niveau de la trajectoire pour le moment la prévision est optimiste et maintient le système en mer au large des îles Vanuatu et loin de la Nouvelle Calédonie.



➡️ Il faut remonter à Août 2015 pour observer le premier système de la saison des cyclones de l'Hémisphère Sud évoluer sur le Sud Pacifique. En règle générale dans plus de 75% des cas la première formation cyclonique apparaît sur le Sud-Ouest Indien ou sur le Sud-Est Indien. Il n'est même pas rare d'observer comme en 2017/2018 de nombreuses formations cycloniques sur le Sud Indien avant que le Sud Pacifique ne se réveille enfin en Janvier.

A l'opposé le Sud Pacifique clôture plus souvent la saison en Mai ou en Juin.



➡️ Ce système sera baptisé par le CMRS des Fidji dès qu'il sera estimé au stade de tempête tropicale modérée.