Cyrille Melchior : "Je prends acte de ces résultats"

Le 27/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 221

Le président de conseil départemental de La Réunion salue la mobilisation des électeurs et dit prendre acte du climat de défiance de la population vis-à-vis de la classe politique dans un communiqué :

À travers cette journée d'élections européennes, je salue le sens civique de toutes celles et de tous ceux qui se sont rendus aux urnes. Je tiens également à remercier celles et ceux qui, dans un contexte de fête des mères, ont tenu des bureaux.



Les électeurs se sont exprimés collectivement et les résultats traduisent comme lors de précédentes élections une mobilisation plus forte vers les extrêmes.



En ma qualité d'élu républicain soucieux du respect du suffrage universel, je prends acte de ces résultats qui confirment le climat de défiance de la population vis-à-vis de l'ensemble de la classe politique.



Je sais combien il nous appartient, à nous élus, quelle que soit notre sensibilité, de continuer à travailler pour la population au-delà de toutes considérations partisanes. Toute notre volonté doit servir la promotion de notre population vers plus de solidarité.



C'est cette méthode que je m'efforce d'appliquer dans notre quotidien au Conseil Départemental avec l'ensemble des élus.



Je tiens bien évidemment à féliciter les deux Députés Européens Réunionnais élus ce soir, Stéphane Bijoux et Younous Omarjee qui, chacun avec leur sensibilité respective, seront d'excellents avocats de notre île auprès des instances européennes.