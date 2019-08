D’étudiant à professeur

Le 26/08/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 106

Ancien élève à l’Institut de l’Image de l’Océan Indien (ILOI), Arnaud BRU est aujourd’hui devenu professeur au sein du même établissement. Riche d’une belle expérience aux émirats arabes unis, il a fait le choix à son tour de transmettre tout ce qu’il a appris aux étudiants de l’ILOI. Être ancien étudiant est pour Arnaud, facilitateur dans l’échange avec ses élèves.J’ai suivi l’ensemble du cursus de l’ILOI, jusqu’au Master, en option Jeu Vidéo. L’industrie du jeu vidéo réunionnais n’étant à l’époque pas ce qu’elle est aujourd’hui, j’ai décidé de quitter La Réunion afin de me faire une expérience professionnelle, en me promettant de revenir sur l’île. J’ai eu l’opportunité de me rendre aux Émirats Arabes Unis, ou j’ai travaillé chez Ubisoft en tant que Level Designer et Intégrateur de données.En 2014, après 3 ans dans le pays, j’ai décidé de revenir à La Réunion pour y monter mon entreprise indépendante de Conception et Développement de Jeux Vidéos. Je me suis rapproché de l’ILOI pour voir si mes compétences pourraient servir aux étudiants de l’ILOI. J’y interviens maintenant depuis 4 ans et suis en partie responsable de la coordination pédagogique de la filière jeu vidéo.Il existe un lien affectif, qui lie les anciens élèves à cette école, et c’est un réel plaisir que de pouvoir partager avec les étudiants les compétences que nous avons apprises.Il y a pour moi trois points qui rendent l’ILOI unique : le premier est la possibilité d’obtenir des diplômes d’État, Licence et Master, dans un centre de formation professionnel, grâce aux liens établis avec l’École de Journalisme et de Communication de Marseille ; le second est la qualité du matériel et des intervenants qui y enseignent, tous, professionnels de leur filière, qui offrent donc une réelle professionnalisation aux étudiants ; le troisième est le prix annuel de l’école et le fait d’être rémunéré tous les mois, tous deux sont des avantages non négligeables pour les personnes sans facilités financières.Il est crucial de leur montrer qu’il faut être curieux et avoir une veille technologique permanente. Nos métiers évoluent très rapidement, et il faut savoir anticiper les évolutions et être sûrs que des étudiants qui sortiront éventuellement 5 ans après, soient correctement préparés à l’emploi. Je pense que la passion des formateurs pour leurs métiers joue un grand rôle dans cette transmission, en discutant directement avec les étudiants des dernières nouveautés.Ne croyez pas qu’il faille obligatoirement quitter La Réunion pour travailler, mais si vous avez l’occasion de pouvoir vous faire une expérience internationale, n’hésitez pas à le faire. Cela vous sera bénéfique aussi bien professionnellement que personnellement. Soyez persévérants, passionnés et ambitieux !➜ ILOIrue du 8 mars - Parc de l’Oasis - FAC PierreAyma BP 232 - 97826 Le Port Cedex> 02 62 43 08 81> info@iloi.fr