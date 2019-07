D'où peut-on observer l'éruption ?

ça tombe bien pour les profs et fonctionnaires en vacances!

Zanette, vous avez raison !!! La belle vie pas de classe demain et une belle sortie, ce soir, entre profs ! Je vous enverrai des photos

4. @ ONIZUKA le 29/07/2019 17:10



OK je veux bien. je m occuperai especially des plannings de Reprise pour toute la cohorte et le contingent