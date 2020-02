Daniel Gonthier, candidat à sa réélection : "Nous sommes modestes mais en même temps fiers du travail accompli"

Le 18/02/2020 | Par Samuel Irlepenne | Lu 397

Daniel Gonthier compte bien réussir la passe de quatre à Bras-Panon. Le maire sortant, candidat à sa réélection, souhaite poursuivre le travail engagé depuis 2001 et se félicite d’avoir fait de sa commune "la plus verte et la plus attractive" de la région Est. "Nous voulons garder notre identité tout en étant autonomes de ce qui touche au bien-être, le bien-vivre et la réussite", clame l’édile panonnais, qui retrouvera lors de cette échéance ses opposants historiques, en premier lieu Jean-Hugues Ratenon, qui l’a battu lors des dernières législatives, et Jeannick Atchapa, ancien membre de sa majorité passé depuis 2008 dans l’opposition.

Nous sommes à un mois des municipales, vous êtes en place depuis 2001 à Bras-Panon, quel est votre ressenti à quelques semaines du premier tour du scrutin ?



Bras-Panon mérite qu’on lui donne un projet qui est déjà engagé depuis 2001. La modernité nous permet d’être une commune où 97% du territoire est couvert en fibre optique, la première de l’île. C’est un combat de 15 ans et maintenant et nous continuons à créer le Bras-Panon de demain et faire sorte par exemple que nous puissions ici travailler sur de la e-administration, que dans chaque école nous puissions avoir un pupitre qui permettra aux gens d’avoir tous leurs documents. On part sur des espaces de télétravail, de coworking et faire en sorte que la prochaine génération de Panonnais aura un logiciel qui lui permettra de faire de la e-citoyenneté. Le tout sans enlever la proximité car il ne faut pas oublier que nous sommes dans une ville agricole et rurale mais je souhaiterais que Bras-Panon s’inscrive dans cette deuxième tranche de modernité. Est-ce que je serais là dans 20 ans ? Je vous dirais non puisque je souhaite respecter les autres générations et donner envie et servir d’accompagnateur à ceux qui aujourd’hui aime Bras-Panon et souhaite apporter un projet complémentaire.



Êtes-vous en train de dire que vous comptez passer la main après ce mandat ?



Je ne peux pas le dire maintenant, on verra…Mon but dans quelques années c’est peut-être d’être en bas de liste d’un ou d’une futur(e) candidat(e). Si vous voulez aujourd’hui, j’ai 62 ans, je vis bien, je fais aussi un bilan santé régulièrement. Un projet de territoire, pour qu’il réussisse, doit être de longue haleine. Ici nous sommes partisans de la démocratie participative: ici, chaque chantier est un chantier participatif quelle que soit l’ampleur de ce chantier.



De quoi êtes-vous le plus fier depuis votre arrivée en 2001 à la mairie ?



Ce que je retiens de ces 20 années de mandat, c’est d’avoir fait de Bras-Panon, avec l’ensemble des techniciens et des employés communaux, la ville la plus attractive de l’est et la capitale verte de la micro-région. Nous étions à 9 800 habitants en 2001 et nous frôlons aujourd’hui les 14 000 habitants.



Vous le voyez autour de vous, nous avons une autre approche du territoire. Il y a 20 ans, on n'avait pas envie de vivre à Bras-Panon. Notre challenge aujourd’hui c’est de continuer à amener des services à la population. Nous avons aujourd’hui un ophtalmologiste, deux opticiens, un cardiologue, deux dentistes ou encore un laboratoire d’analyses. Le coeur de la ville a connu une attraction de la population mais aussi des services. Bras-Panon, ville rurale, garde un coeur dans les hauts mais a aujourd’hui la volonté de ne pas subir le développement de Saint-Benoît et Saint-André. Nous voulons garder notre identité tout en étant autonomes de ce qui touche au bien-être, le bien-vivre et la réussite.



Autre fierté, nous avons construit une cuisine centrale qui sert 2 000 repas par jour. Nous servons également plus de 100 repas aux personnes âgées et livrons à domicile plus de 200 repas. Chez nous, la cuisine centrale est en régie et nous mangeons aussi bien que dans un restaurant puisqu’elle est dirigée par deux chefs Escoffier. Bien manger, bien vieillir, bien réussir et être bien dans sa peau, c’est notre credo pour nos enfants et nos personnes âgées. Je voudrais réinscrire le monde rural comme étant le monde de l’apprentissage du goût. Nous avons mis en ouvre au dessus de la cuisine centrale un pôle de cuisine avec 12 pianos ce qui fait qu’aujourd’hui et à n’importe quel âge, une personne peut apprendre à bien cuisiner. Je suis plutôt Mc Brèdes que Big Mac (rires). On réapprend à cuisiner la patate douce, le cambar ou encore le fruit à pain et nous les servons dans nos crèches. Nous signerons, comme l’ont fait d’autres candidats à travers l’île, la charte contre le diabète.



Dernier point, la petite enfance. Chez nous je le précise, l’accueil périscolaire pour les 3-6 ans est gratuit et la tranche 6-12 ans est gérée par les associations. Le bien-vivre commence à l’école et à la crèche. C’est un choix que nous avons fait et qui porte ses fruits aujourd’hui.