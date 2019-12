Dans certaines villes de Chine, les pétards et les feux d'artifice sont interdits

Le 28/12/2019 | Par Qi Gao | Lu 892

Comme chaque année, Les Réunionnais s'affrontent sur la question de l'usage des pétards en période de fêtes. Il n'est pas rare en effet que des explosions se fassent entendre à toute heure de la journée. "Cette façon de procéder est différente de ce qui se fait dans mon pays la Chine".

Tirer de beaux feux d’artifice est une tradition lors du Nouvel An chinois qui a lieu chaque année en janvier ou février (selon le calendrier lunaire).



Cependant, avec l’état inquiétant de la pollution de l’air et les 'smog' (ou brouillards de pollution), de plus en plus de villes en Chine ont mis en place des réformes plus sévères pour interdire complètement les pétards et les feux d’artifice. Ces mesures d'interdiction sont entrées en vigueur depuis l'année 2018 dans les villes de Beijing, Tianjin, Hefei, Jinan et Xian.



Avant le durcissement de la réglementation, les Chinois avaient pour habitude d'allumer des chapelets de pétards rouges dans les cours des immeubles et sur les trottoirs, tandis que des feux d'artifice illuminaient le ciel sans discontinuer. le tout dans un tonnerre assourdissant et d'une épaisse fumée âcre.



Mais cette coutume, destinée à faire du bruit pour éloigner les "mauvais esprits", est dans le viseur des autorités, soucieuses d'endiguer les émissions polluantes durant l'hiver.



A ce jour, les pétards sont interdits dans 444 villes



En 2017, la capitale Beijing avait par exemple enregistré une concentration de particules fines (PM2,5) très dangereuse lors du réveillon avec un taux 26 fois supérieur au seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé.



Plus largement, le gouvernement a lancé une vaste campagne pour restreindre la pollution hivernale, fermant de nombreuses usines et interdisant le chauffage au charbon dans de vastes régions... avant de s'attaquer au pic de pollution que provoquent habituellement la fumée et les résidus des explosions de pétards du Nouvel An.



Depuis 2017, l'usage des pétards et feux d'artifice a été interdit dans quelques 444 villes chinoises. Une réglementation adoptée en décembre 2019 les bannit dans tout Pékin, à l'intérieur du cinquième périphérique. En plus, la municipalité a durci sa répression contre les vendeurs, contraints de s'exiler en banlieue. Autre restriction de bon sens, la vente des pétards se limite du 22 au 31 janvier et l'horaire durant lequel les habitants sont autorisés à tirer les feux d'artifice qu’à partir de minuit. Et une amende de 500 yuans est réservé à ceux qui feraient usage de leurs produits dans une zone non autorisée (près des administrations, des écoles, des habitations,…).

Cette restriction apporte d'autres bienfaits. Chaque année en effet, l'utilisation des produits pyrotechniques engendrait des incendies, était à l'origine de vitres d'immeubles brisées et de sol jonché de débris de pétards.