Dauphin échoué à Terre Sainte: L'autopsie révèle la cause probable du décès

On en sait un peu plus sur les circonstances de la mort du dauphin tacheté retrouvé échoué à Terre Sainte ce samedi."L'autopsie réalisée dans la foulée a permis d'identifier la cause : le décès est selon toute vraisemblance lié à une pathologie pulmonaire", explique Jean-Marc Gancille, responsable de communication, sensibilisation et études d’Impact à Globice. Des échantillons de poumons ont été envoyés à un laboratoire spécialisé en anatomo-pathologie vétérinaire pour préciser le diagnostic."C'est quelque chose d'assez naturel, ça peut-être lié à des parasites", précise-t-il, rappelant que Billy, la baleine juvénile retrouvée échouée sur les tétrapodes de la NRL , était aussi touchée par une maladie (une parasitose importante d’un rein).