David Doré, l'amoureux fou de la guitare.

Le 08/03/2020 | Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com | Lu 492

Cela fera 9 ans le 15 juin prochain (jour de son anniversaire), que David Doré a posé ses valises à la Réunion. Un Changement d’air radical puisqu’il vient de la Lorraine. Souvenez-vous, il accompagnait la chanteuse Samuelle en première partie de Marc Lavoine le 22 février dernier au Téat Plein Air de Saint-Gilles. David sans guitare et sans humour à la sauce Doré, on ne l’imagine même pas. Chaque matin, il publie un post d’humour musical qu’il partage sur son réseau. La guitare c’est sa passion, c’est sa vie. Portrait d’un musicien à la marge, qui vit son art intensément, au quotidien comme sur scène.



Un parcours sinueux…



A 45 ans, David Doré est un éternel insatisfait. Il s’estime être professionnel et trop perfectionniste.



“ Mon père immigré italien rêvait , étant jeune, de prendre des cours de guitare mais beaucoup trop cher à l’époque pour une famille de 10 enfants . Et donc s’était juré de permettre à ses 3 enfants l’apprentissage de la musique ”.



Chose faite, Il débute le piano classique à l’âge de 4 ans, jonglant sur des classiques de Mozart, Bach et Chopin, il sera vite découragé par la musique à cause de la sévérité de sa prof de piano. Son père lui propose alors de prendre des cours de guitare à l’âge de 13 ans avec Raf Salvemini, un professeur à qui il doit ses premiers accords, ses premières gammes et les bases de l’harmonie.



“ Je suis tombé fou amoureux de cet instrument au point de travailler ma technique guitaristique plus de 12 h par jour, en ayant même fait les 24 heures du manche et en essayant tant bien que mal de reproduire à l’oreille et sans aucune partition les solos de mes idoles (Van Halen , AC/DC etc…) ”.



Lire la suite ici.