David Storm et son épouse condamnés pour détournement de fonds

Le 28/06/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1228

Le prêcheur évangéliste et son épouse ont été reconnus coupable d’abus de confiance et de blanchiment par le tribunal de Lyon ce jeudi. David et Bienvenue Storm ont été condamnés à 8 mois de prison avec sursis pour avoir détourné 152.000 euros des dons de fidèles comme le révèlent nos confrères de Sud Ouest.

L’enquête débutée en 2017 a finalement abouti avec la condamnation du couple David et Bienvenue Storm à 8 mois de prison avec sursis. Le tribunal de Lyon a reconnu le prête évangéliste et son épouse coupable de détournement de fonds : 152.000 euros de dons de fidèles, dépensés dans des hypermarchés et des grandes enseignes d’habillement.



Le tribunal a également prononcé l’interdiction pour le couple d’exercer toute fonction au sein du conseil d’administration d’une association pendant 3 ans.



Ce sont les mouvements de fonds suspects entre les comptes en banque des quatre associations présidées par l’épouse de David Storm, et leur compte personnel qui ont éveillé les soupçons.



Durant sa garde à vue, Bienvenue Storm aurait indiqué que ces associations, créées pour gérer le site internet, la web TV et les abonnements à des chaînes de télévision religieuses, finançaient les "frais ecclésiastiques" du couple, soit 1000 à 1500 euros par mois.