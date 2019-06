De faux steaks hachés distribués à des associations d'aide aux plus démunis

Le 08/06/2019 | Par N.P | Lu 159

De faux steaks hachés ont été distribués à diverses associations oeuvrant pour les plus démunis, rapporte RTL. Au total, depuis juillet 2018, La Croix Rouge, Les Restos du Cœur, le Secours Populaire Français, et la Fédération française des banques alimentaires avaient acheté en groupe 780 tonnes de steaks hachés pour une valeur de 5,2 millions d'euros.



Mais après avoir eu des doutes sur la qualité du produit (dont le goût, la couleur et la texture n'étaient pas habituels), les associations ont suspendu la distribution et fait analyser ces steaks par les services de la répression des fraudes. Résultat : du gras à la place de la viande, de la peau à la place du muscle, le tout mélangé avec du soja et de l'amidon, précise le média.



L'entreprise française incriminée faisait fabriquer ses steaks en Pologne afin de faire baisser ses coûts de production pour augmenter sa marge. Et se faire ainsi de l'argent sur le dos des plus démunis.



Si ces produits ne présentent pas de danger pour la santé, ces faits sont punis par la loi. Les fraudeurs encourent 2 ans de prison et 1,5 million d'euros d'amende pour tromperie et fraude en bande organisée, indique RTL.