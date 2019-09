De l'utilité d'une Secrétaire d'Etat

Le 04/09/2019 | Par Carl JOSEPH | Lu 104

Marlène Schiappa agace plus d'un et horripile d'autres... bof ! On n'est pas obligé de plaire à tout le monde.



S'attarder sur sa personnalité serait faire preuve de machisme. Mais pourquoi qu'elle est au Gouvernement, elle comme d'autres, pourrait nous amener à réfléchir ? Si les inégalités entre hommes et femmes n'étaient pas si criantes dans notre société qui se veut faite de lumières pour étinceler le Monde, elle n'aurait pas besoin de figurer dans l'organigramme. Si l'on veut qu'elle disparaisse il faut déjà résoudre les problèmes par nous-mêmes. C'est dire changer notre mentalité vis-à-vis des femmes de ce monde et de notre pays. Et que l'on inverse pas l'ordre des valeurs comme c'est si souvent le cas.



Le béaba, c'est le changement de mentalité de l'homme vis-à-vis de nos mères, de nos filles de nos femmes et de celles des autres. L'égalité de chances, de considération, d'estime et de valeur à leur accorder comme à nous-mêmes..elle est où ? Pas uniquement de façon personnelle ou dans des individualités, mais jusqu'à ce que la société entière change. A ce moment là oui, les femmes porteront un autre regard et de meilleure considération sur nous les hommes et nous n'aurons plus besoin de Marlène Schiappa dans un gouvernement.