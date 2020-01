🌡️ Températures prévues

De la pluie ce soir sur la moitié Est, tendance weekend: assez nuageux et même humide dimanche

Prévisions pour la nuit du 16 au 17 Janvier



En soirée et dans le courant de la nuit des averses d'intensité modérée affectent le littoral Est et Nord. Les hauteurs adjacentes principalement à basse et moyenne altitude sont aussi exposées.

Ces précipitations peuvent être localement soutenues et prendre un caractère orageux.



Ailleurs le ciel est peu nuageux ou voilé par des nuages d'altitude.



🎏 Le vent reste sensible sur le littoral Nord et vers Saint Philippe. Quelques accélérations sont aussi probables au volcan, dans les Plaines et vers le Maïdo.



🌊 La mer est peu agitée à agitée au vent avec encore une petite houle résiduelle de Sud-Est.



🌡️ Les températures minimales voyagent entre 23 et 26° sur le littoral du Sud-Est au Port. Elles sont douces dans les hauts.



Prévisions pour le vendredi 17 Janvier



Quelques averses l'après-midi sur les pentes mais probablement nettement plus modestes que celles de la veille.



➡️ En début de matinée les dernières averses de la nuit finissent par s'estomper sur la moitié Est.

Le soleil se est probablement présent sur l'Ouest et le Sud mais se trouve de plus en plus contesté par des nuages d'altitude envahissants.



En cours de matinée les nuages tentent de s'agréger aux pentes mais leur évolution est lente.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi devrait rester assez modeste pour un jour d'été. Les nuages devraient être limités dans leur développement vertical par la présence de la couche nuageuse d'altitude. De ce fait en toute logique les averses de l'après-midi devraient être relativement ténues en général dans les hauts du Sud-Ouest et de l'Ouest notamment. Le risque orageux devrait être quasi inexistant.

Sur le littoral des éclaircies plus ou moins larges perceront à travers les nuages élevés.



🎏Un petit vent persiste de Gillot au Port en passant par la Grande Chaloupe. Sur le littoral du Sud sauvage les rafales peuvent flasher à 50kmh environ.



🌊 La mer est belle sur les côtes Ouest et agitée sur le Sud sauvage et l'Est avec toujours cette petite houle têtue.



🌡️ Les températures maximales restent majoritairement supérieures aux normales de Janvier. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h51 le 17 -- Coucher du soleil : 19h03 le 17



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1012.6 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 32 Le Port 31/32 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 33/34 Tan Rouge 28 Colimaçons 27 Les Makes 28 Saint-Louis 33 Pierrefonds 31/32 Saint Philippe 30 Sainte Rose 30 Saint Benoit 31 Saint André 31/32 Volcan 21 Maïdo 20 Bourg Murât 24 Plaine des Palmistes 25 Cilaos 28 Salazie 28

Pluies de l'après-midi dans les stations de Météo France: nombresues averses et même de l'orage dans le Sud. Au niveau des maximales on relève 34° à Pont Mathruin et 33.9° à Grand Fond(station MétéoR OI).





Image radar de Trou Aux Cerfs à 17h41: gros grain dans la région de Sainte Rose.





Pas mal de nuages d'altitude(en bleu) sur la Réunion demain notamment sur les reliefs. Les nuages bas(rouge) se développent assez peu.





Analyse de la situation de surface cet après-midi: l'alizé reste modéré sur la Réunion.





Tendances pour le weekend prochain

➡️ Assez nuageux samedi et plus humide dimanche avec un nouveau un risque orageux l'après-midi.



➡️ Temps chaud et lourd.