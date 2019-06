De la théorie à la pratique

Le 19/06/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 55

Du hauts de ses 22 ans, Nicolas FOLIO prépare actuellement un Master I en « Ville et environnement urbain ». Depuis le 15 avril dernier, c’est à la Direction de l’Énergie, de l’Économie circulaire et de la Biodiversité qu’il effectue son stage pratique pour une durée de 3 mois.



POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE VOTRE PARCOURS ?

J’ai effectué un bac sti2d qui m’a permis ensuite d’effectuer une licence en génie civile à l’université du Tampon. Après ma 3ème année de licence, je me suis orienté vers un master 1 « Ville et environnement urbain », que je suis actuellement.



POURQUOI CE STAGE À LA RÉGION RÉUNION ?

À la fin du master, nous devons effectuer un stage pratique de 3 mois en entreprise ou en collectivité. Ma formation étant très orientée vers l’environnement et le sujet de la gestion des déchets, la Région Réunion était toute trouvée pour ce stage vu ses compétences en la matière et son intérêt pour le développement durable. J’ai donc tout de suite postulé.



ET CONCRÈTEMENT, QUE FAITES VOUS ?

Depuis mon arrivée, je travaille sur le thème de l’économie circulaire. Je recense l’ensemble des intervenants de ce secteur en vue de la création d’une plateforme rassemblant l’ensemble des acteurs. C’est un vaste projet, mais aujourd’hui j’ai pu quand même avancer puisque je suis en pleine phase de constitution du cahier des charges pour la création de la plateforme ainsi que de création d’une fiche de renseignement à destination des acteurs.



AVANT CE STAGE, AVIEZ VOUS EU L’OCCASION D’ABORDER LA QUESTION DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?

Je reconnais que j’ignorais tout de l’économie circulaire. Maintenant que j’ai eu l’opportunité de découvrir cette filière et de travailler sur le sujet, cela me plaît particulièrement. C’est non seulement très enrichissant de découvrir cette filière, mais surtout de découvrir ce qui se fait ici chez nous à La Réunion. À travers les auditions que j’ai pu mener ou auxquelles j’ai assisté, j’ai découvert tout un monde, comme celui du recyclage des palettes en bois pour en faire des meubles. C’est particulièrement intéressant, j’ignorais totalement que l’on pouvait aller aussi loin dans le recyclage et que cela pouvait être autant bénéfique pour notre île.



COMMENT VOYEZ-VOUS LA SUITE DE VOTRE PARCOURS ?

Après mon stage, je dois réaliser mon mémoire. Cela me permettra de valider mon master, ce que j’espère. Pour la suite, je pense poursuivre en master II dans la même filière. Dans l’idéal, j’aimerais intégrer le marché de l’emploi directement après le master II. Cette expérience à la Région est un vrai tremplin pour l’emploi. J’y apprends énormément de choses que je n’aurai jamais pu explorer, ou très peu, à l’université.