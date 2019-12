De nombreux orages ont frappé l'île cette nuit

Le 21/12/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 321

La Réunion a été victime d'importants orages, principalement dans le Nord, l'Est et le Sud.



Météo France a relevé plus de 300 impacts de foudre au cours de cette nuit de vendredi à samedi.



L'île a également été touchée par de fortes précipitations.