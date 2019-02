De nouveau de l’eau dans les quartiers de Saint-Paul

Le 26/02/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 104

Ce lundi soir 25 février 2019, La Créole annonce dans un communiqué le rétablissement de la distribution dans tous les secteurs concernés par des coupures. En cas d’urgence, veuillez vous rapprocher de la régie au 02 62 32 00 00.

Les habitants des quartiers saint-paulois touchés par des perturbations depuis ce dimanche 24 février disposent à nouveau d’eau au robinet.La Créole effectuait des prélèvements et des analyses de la qualité de la ressource. En attendant leurs résultats, la Régie conseille de ne pas la consommer pour la boisson ou la préparation des aliments dans les secteurs suivants :La Créole tient à présenter ses excuses auprès de ses usagers, et elle les tiendra informés de l’évolution de la situation.L’Agence régionale de Santé-Océan Indien va également mener des contrôles sanitaires.Pour rappel, la distribution de l’eau potable et certains ouvrages de production connaissaient de gros dysfonctionnements en raison des orages survenus ce dimanche 24 février.L’eau n’était pas potable dans plusieurs zones . Afin de faire face à cette situation, la commune se mobilise avec des bouteilles d’eau distribuées dans les écoles du territoire.Les fortes pluies et l’orage qui se sont abattus en milieu d’après midi de dimanche sur la région de Saint-Paul ont affecté le système de traitement de l’eau, la rendant impropre à la consommation.Plusieurs quartiers : Saint Gilles-les-Bains, La Saline-les-Bains, Boucan Canot, Plateau Caillou, Éperon, Bernica , La Saline et Saint-Gilles-les-Hauts sont concernés. Il est conseillé aux habitants de ne pas consommer l’eau du robinet.Afin d’assurer l’accueil des enfants dans les meilleures conditions, le Service de Restauration Scolaire de la Ville de Saint-Paul procède actuellement à la livraison de bouteilles d’eau dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires concernées pour cet incident.Aussi et jusqu’à un retour à la normal de la qualité de l’eau, la Ville de Saint-Paul invite les parents d’élèves à mettre dans les cartables et/ ou sacs à dos de leurs enfants un contenant type gourde destiné à être rempli en journée par l’eau minérale embouteillée distribuée par la Ville de Saint-Paul.Le maire de Saint-Paul remercie les parents pour leur compréhension et s’excuse de cet incident dû exclusivement aux caprices de la météo.