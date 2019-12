De nouvelles perturbations prévues dans les écoles ce mardi

Le 16/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 1938

La grève se poursuit ce mardi 17 décembre pour demander le retrait du projet de réforme des retraites. Un mouvement très suivi au sein notamment de l’Education nationale. Des perturbations sont donc à prévoir dans les écoles et les transports scolaires.

La Ville ne sera pas en mesure d’assurer le service minimum d’accueil, la restauration scolaire ainsi que la surveillance méridienne.



Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.



La Possession: Compte tenu d’un taux d’intention de grève déclaré des enseignants de 100%*, les écoles suivantes seront à priori fermées, sauf présence d’un enseignant à vérifier le jour même :



Auguste Lacaussade maternelle

Auguste Lacaussade élémentaire

Henri Lapierre élémentaire

Jean Jaurès

Laurent Vergès

Eloi Julenon

Roland Jamin

Victor Hugo



De plus, les écoles ci-après, un taux supérieur à 70%* d’intention de grève déclaré:



André Malraux

Célimène

Henri Lapierre maternelle

Jules Joron

Paul Langevin

Raymond Mondon

Alain Lorraine

Evariste de Parny

Joliot Curie



Les écoles ci-après, un taux de 25%*d’intention de grève déclaré:



Arthur Almery

Jacques Duclos



Nous invitons fortement les parents à s’assurer de la présence des enseignants avant de déposer les enfants compte tenu de la forte hausse d’intention de grève entre 100% et 70%.



Nous sommes malheureusement contraints, au vu du fort taux d’intention de grève, d’annuler le transport scolaire.



La ville n’est pas en mesure d’assurer le service minimum

La restauration scolaire est maintenue sauf cas de force majeure

Le périscolaire matin et soir sera également maintenu



Les structures Petites Enfance du CCAS sont susceptibles de connaître également des perturbations. Les parents sont invités à se renseigner auprès de l’équipe avant de confier leur enfant.



Les directions se tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires :



Ile aux enfants : 0262 35 05 74

Raisin Marine : 0262 34 65 60

Lou Kasyet : 0262 44 74 42

Zarlor : 0262 44 74 41

Centre de l’enfance Alice Pévérelly : 0262 44 74 40



Compte-tenu du mouvement de grève prévu pour le mardi 17 décembre 2019, aucun service minimum d’accueil ne pourra être mis en place pour cette journée, dans les écoles maternelles et primaires de la Ville.Les services de la restauration scolaire et la surveillance des pauses méridiennes ne pourront être assurées normalement dans ces établissements.Il est à noter que la crèche municipale "Les Câlinous ", à Bagatelle, sera fermée mais que les crèches municipales, " Ti Fleur Vanille", en Centre-Ville et "Les P’tits Dauphins", à Quartier-Français, seront, quant à elles, ouvertes.De même, l’ensemble des services municipaux pourront connaître des perturbations liées à ce mouvement social.Les astreintes techniques et celles de l’État Civil seront maintenues.Nous invitons donc les parents et les usagers à prendre toutes les dispositions nécessaires pour cette journée, afin de pallier à ses désagréments.Compte-tenu de la poursuite du mouvement de grève national le mardi 17 décembre 2019 et face à l’incertitude du nombre de personnels communaux susceptibles de suivre ce mouvement, la Ville de Saint-Pierre informe les parents d’un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles.