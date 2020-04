Débrayage à la CILAM: Les travailleurs demandent une prime de risque

5. vini vidi le 02/04/2020 11:20



Aucun scrupule, quelle honte! Les heures sup, normal! Mais ce type d'industries n'est elle pas censée bénéficier au quotidien et normalement d'équipements d'hygiène type masques etc? Prime de risques?! Les tueurs d'emploi: les syndicats sont à la manoeuvre. Allez-y détruisez tout et ensuite venez pleurer quand la Réunion sera tenue de tout importer!!! Sinon, démissionnez, pour une fois ayez des bollocks! STOP MANIPULATION