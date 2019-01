Début d'épidémie de Rougeole à La Réunion

Le 16/01/2019 | Par Zinfos974 | Lu 868

Suite à l’arrivée de plusieurs voyageurs ayant été contaminés par la rougeole hors département, La Réunion doit actuellement faire face à un risque de début d’épidémie dans le sud de l’île. Six cas de rougeole ont été diagnostiqués chez des personnes n’ayant pas voyagé, et compte tenu de l’extrême contagiosité de cette maladie il est à craindre que de nombreux cas se déclarent prochainement.



L’Agence de Santé Océan Indien appelle donc à une forte vigilance car la rougeole est une maladie infectieuse très contagieuse, en l’absence de vaccination. Par conséquent, tous ceux qui n’ont pas déjà contracté la maladie dans leur enfance sont invités à vérifier et à mettre à jour si besoin leur vaccination auprès de leur médecin traitant.



Pour rappel, Madagascar connait depuis le début du mois d’octobre, une épidémie importante de rougeole, et la maladie circule également dans d’autres pays de la zone et dans quelques régions de France métropolitaine.