Début d'incendie à l'EHPAD de St-André : Les résidents ont réintégré l’établissement

Le 17/06/2019 | Par N.P | Lu 215

Suite à l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du dimanche 16 Juin aux alentours de 23h00, à l'EHPAD de St-André, la municipalité apporte des précisions sur l'incident et sur la prise en charge des résidents et des personnels incommodés par les fumées :



Le départ de feu a été observé au niveau de la buanderie du 2ème étage de l’EHPAD de Saint-André. Les équipes de nuit de l'établissement ont immédiatement procédé au protocole de transfert des résidents du secteur le plus proche de la buanderie. Les sapeurs-pompiers de Saint-André sont rapidement intervenus et ont maîtrisé le départ de feu en moins d'une demi-heure.



Par mesure de précaution, 8 résidents ayant été en contact avec les fumées et les 4 agents de nuit ont été transférés au GHER de Saint-Benoît pour un contrôle médical. Durant ce temps l’équipe de direction a pris contact avec les familles des personnes transférées pour les informer de la situation. Les pompiers ont eu l’occasion en après-coup, de féliciter les gestes des soignants et noter le bon état des équipements "anti-feu" de l’établissement. Les experts d'assurance, la Commission de sécurité du SDIS ainsi qu'un Officier de Police Judiciaire procèderont aux enquêtes d'usage pour déterminer la cause du sinistre.



Contrairement à ce qui été rapporté sur certains sites en ligne, aucun blessé, ni victime n'est à déplorer : les 8 résidents incommodés par les fumées qui ont été transférés durant la nuit au GHER ont réintégré l’EHPAD au petit matin.



Le Maire de Saint-André et la Direction de l'EHPAD tiennent encore une fois à rassurer les familles et à adresser leurs plus vifs remerciements à l'ensemble du personnel de l'EHPAD Village du Troisième Âge, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers du Centre d'incendie et de Secours (CIS) de Saint-André, qui ont agi avec sang-froid, courage et professionnalisme durant cette épreuve. Sans oublier Madame la Directrice de Cabinet du Préfet et le représentant de l’ARS-OI qui ont suivi les opérations sur le terrain.