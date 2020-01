Début de la campagne de recensement de la population à Saint-Paul

Le 30/01/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 104

Le recensement de la population débute ce jour, jeudi 30 janvier 2020 pour s’achever le 7 mars 2020. Vous découvrirez dans cet article toutes les informations nécessaires concernant les procédures de recensement à Saint-Paul mais également comment le réaliser, en ligne, en quelques clics.



Recruté par la mairie, un agent recenseur se présentera chez vous, à votre domicile. Attention, il doit vous présenter sa carte officielle. Il vous remettra ensuite vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Laissez-vous guider… Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous. Il s’agit d’une démarche gratuite.



Méfiez-vous donc des sites frauduleux vous réclamant de l’argent. Le recensement est une démarche sûre qui se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL). Le Traitement des questionnaires est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Aussi, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenus au secret professionnel.