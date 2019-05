Début de la concertation publique pour le Run Rail

Le 27/05/2019 | Par SI | Lu 167

C'est ce lundi que débute la concertation publique sur le projet de tramway express Run Rail entre l'ouest de Saint-Denis et le quartier de Duparc à Sainte-Marie, porté par la Région Réunion. Trois grandes étapes de cette concertation seront proposées au public avant l'enquête publique, qui débutera après octobre 2019.Premier moment de cette concertation, le recueil des avis et des contributions, qui aura lieu du 27 mai au 6 juillet 2019. Le projet sera présenté sur une page internet dédiée et sur des panneaux d’expositions disponibles dans les lieux publics.La collectivité régionale organisera plusieurs réunions publiques (le 6 ou 7 juin à la salle de conférences du lycée Leconte de Lisle et le 17 juin à la salle polyvalente de Duparc), ateliers (le 7 ou 8 juin et le 18 juin) ou encore des balades urbaines à pied et en vélo (les 8 et 15 juin) pour débattre du projet et recueillir les points de vue dans leur diversité.Le débat portera d’abord sur l’opportunité et l’utilité d’un tel projet pour les Réunionnaises et les Réunionnais. La discussion sera également ouverte sur les principales problématiques posées : où devrait passer ce tramway à l’entrée de Saint-Denis côté Montagne ? Comment mieux l’intégrer aux quartiers traversés ? Quels services pourrait-il offrir aux usagers ... Les avis et contributions du public seront collectés sur la plateforme participative Cap Citoyen Après le recueil de ces avis, qui seront classés et analysés par un cabinet spécialisé, le Conseil régional restituera l'ensemble de ces avis et contributions entre juillet et septembre 2019. Dans le même temps, les garantes Renée Aupetit et Dominique de Lauzières, élaboreront un bilan de la concertation. Dans les deux mois qui suivront ce bilan, la Pyramide inversée prendra une décision argumentée dans laquelle elle se prononcera sur ses engagements lors de la phase post-concertation.Enfin, le dispositif post-concertation, qui débutera en octobre 2019 jusqu'à l'enquête publique, verra la Région soit prendre la décision de poursuivre le projet, soit prolonger le travail de concertation sur la base des recommandations des garantes et en tenant informé le public des études et des réflexions qui seront menées sur le projet.