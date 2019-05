Début des travaux de reconstitution de la protection de la digue du port de St Gilles

Le 21/05/2019 | Par TCO | Lu 81

Tôt ce lundi matin, les plongeurs de Creocéan étaient à pied d’œuvre, sous l’eau, pour procéder à la récupération manuelle des “échinodermes” (oursins et holothuries, des chenilles de mer) installés dans les rochers de la jetée principale du port de St-Gilles les bains.



Après les avoir déplacer en face au niveau des digues adjacentes, les plongeurs avaient également pour mission de ramasser tous les déchets coincés dans les roches.

Cette opération de sauvegarde et de nettoyage vient en amont des travaux de reconstruction de la protection de la digue qui commenceront dès mercredi 22 mai.Lors des différents passages répétés de fortes houles, les rochers constituant la protection de la digue coté intérieur du port se sont dispersés notamment sur les derniers 70 mètres créant ainsi une gêne à la navigation.Les travaux consistent donc à remettre les rochers en place (environ 700 M3) afin de reconstituer la digue de protection à l’aide d’une pelle mécanique à chenilles qui évoluera à moitié sur la digue en béton et les enrochements existants (avec par endroit la nécessité de replacer des rochers pour stabiliser et sécuriser le déplacement de la pelle).