Décès Michel Folio: Le PCR adresse ses condoléances

Le 25/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 134

Michel Folio est décédé ce lundi à l'âge de 98 ans, à Saint-Pierre.



C'est avec beaucoup de tristesse que le PCR adresse ses condoléances à ses proches. "C'est une très grande perte pour notre Parti."



En effet, Michel Folio était un fervent compagnon de Raymond Vergès et de Paul Vergès et ainsi ardent défenseur des idées émancipatrices du PCR. Il a aussi animé pendant longtemps les sections communistes de Petite Ile et de Saint-Pierre.



Enseignant, il a également été membre de l'ADNOE (Association pour le Déroulement Normal des Opérations Electorales).