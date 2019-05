Décès d'Aline Solesse : "Le quartier de Bois-de-Nèfles perd une dame d’une grande valeur"

Le 24/05/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 787

Communiqué du président Cyrille Melchior suite au décès de Mme Aline Solesse :

"J’ai appris avec beaucoup de tristesse, le décès de Madame Aline Solesse, ancienne enseignante au collège de Bois-de-Nèfles Saint-Paul (où j’ai moi-même effectué une partie de mon parcours scolaire), et ancienne élue à la Mairie de Saint-Paul.



Son souvenir restera ancré dans ma mémoire, dans la mémoire de nombreux Saint-Paulois pour toutes les actions qu’elle a pu mener pour faire avancer la Réunion, Saint-Paul et Bois-de-Nèfles en particulier.



Aline Solesse, qui fut également présidente de la Maison Familiale Rurale Ouest (MFRO) a pendant longtemps œuvré au service de la population : des personnes âgées et des personnes porteuses de handicaps. Elle a notamment milité pour la création, à la Plaine des Palmistes, d’un centre d’accueil pour autistes.



Le quartier de Bois-de-Nèfles perd une dame d’une grande valeur et d’une profonde générosité.



Personnellement j’avais pour elle, une très profonde estime et un grand respect. Je n’en mesure que davantage la douleur de l’épreuve que traversent ses enfants et ses proches.



Je souhaite leur adresser mes condoléances les plus sincères et leur exprimer toute ma sympathie."



Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental

Conseiller départemental du canton 17 – Saint-Paul 1