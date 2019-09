Décès de Jacques Chirac: Les réactions des personnalités de La Réunion

Le 26/09/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 732

La mémoire de l'ancien président de la République Jacques Chirac est saluée par de nombreuses personnalités politiques réunionnaises. Voici les communiqués des élus et personnalités de La Réunion :

Farid Mangrolia, Représentant La République En Marche à La Réunion : "Aujourd'hui, un grand homme politique vient de nous quitter, un homme qui a servi son pays avec honneur dans la fonction la plus haute et qui fait partie de l'histoire de France. Il fut un homme de valeur, un leader qui en 2002 déjà nous avertissait des fractures de notre pays et de la montée des extrêmes en France. Nous tenons à lui rendre hommage aujourd'hui et à présenter nos sincères condoléances à sa famille et ses proches. Nous nous souviendrons de ce Président, proche de nos territoires ultramarins et toujours bien aimé des français, français qui partageront en ce jour une immense tristesse"



Nadia Ramassamy, présidente de l'Intergroupe parlementaire des Outre-mer, députée de La Réunion : Jacques Chirac : le Président de tous les Français. Après une longue et riche vie dévouée à la France et aux Français, Jacques Chirac est décédé ce jeudi 26 septembre 2019. Député, ministre, maire et président de la République, Jacques Chirac fut l’un des plus grands serviteurs de l’État de la France du XXe et du XXIe siècle. Empathique avec le peuple français, fin connaisseur des civilisations et grand ambassadeur du gaullisme social, il fut toujours habité par le souci de la cohésion de notre pays, de l’hexagone aux territoires ultramarins. Reconnaitre sans repentance des crimes de l’État français lors de la rafle du Vélodrome d’hiver, c’était lui. Alerter la communauté internationale de l’urgence du réchauffement climatique, c’était lui. Préserver la diplomatie et la paix face à la guerre des États-Unis en Irak, c’était lui. Défendre l’idéal et les valeurs de la république face à l’extrême droite, c’était lui. Son épouse a perdu son mari, ses enfants ont perdu un père, et la France vient de perdre l’un de ses grands hommes."



Jean-Louis Lagourgue, sénateur de La Réunion : "C’est avec une très vive émotion que j’ai appris le décès, ce jour, de l’ancien Président de La République Jacques Chirac. Je tiens ici à rendre hommage à la mémoire d’un grand homme politique, qui aura indubitablement marqué l’histoire de la 5ème République pendant plus de quarante ans. Par sa proximité, son engagement permanent et par l’amour qu’il portait à son pays et à ses concitoyens, Jacques Chirac avait tissé un lien très fort avec les Français. Profondément humaniste et fidèle à ses convictions, Jacques Chirac aura aussi, incontestablement, contribué au rayonnement de la France sur la scène européenne et dans le monde. Notre pays perds, en ce 26 septembre 2019, un très grand et fidèle serviteur. Je garderai naturellement d’excellents souvenirs de Jacques Chirac, que j’ai eu l’occasion d’accueillir à plusieurs reprises à Sainte-Marie. Au fil des années où nous nous sommes régulièrement côtoyés, lui et moi avions construit un solide lien d’amitié. Je n’oublierai jamais l’affection particulière qu’il avait pour notre île et pour les Réunionnais. Pour ma part, aujourd’hui, je perds un mentor, un exemple, un ami. Je m’incline avec respect et émotion devant sa mémoire et l’œuvre immense qu’il laisse derrière lui. A son épouse et à ses proches, je présente mes condoléances les plus attristées, ainsi que l’assurance de toute ma sympathie et de mon amitié."



Jean Hugues Ratenon, député de la Réunion : "Je salue la mémoire du Président Jacques Chirac, je salue son parcours. Jacques Chirac était un homme de conviction. Je n’étais pas d’accord sur sa ligne politique, sa ligne idéologique ; mais il faut rappeler, alors même qu’il était pour la parité sociale, que j’ai combattu, il a accepté, suite à des négociations serrées avec Paul VERGES, de terminer l’égalité sociale entamée sous le Président François Mitterand. C’est encore sous l’influence de Paul VERGES qu’il a été sensibilisé au problème du réchauffement climatique qui a conduit à la création en 2003 de l’ONERC (observatoire nationale sur les effets du réchauffement climatique. Observatoire présidé par Paul VERGES depuis sa fondation jusqu’à sa mort. Aujourd’hui, un Homme d’Etat s’en va. En tant que député de la Nation, je salue sa mémoire."



Cyrille Melchior, président du Conseil départemental : "C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Jacques Chirac, ancien Président de la République française. Bien évidemment, je tiens à rendre hommage à sa mémoire et adresse mes sincères condoléances à son épouse Bernadette Chirac, à sa famille et à ses proches. Avec sa disparition, la France perd un de ses bâtisseurs, un homme qui avait « l’amour et la fierté de la France » ancrés en lui. Il aimait particulièrement La Réunion où j’ai eu la chance de le rencontrer. Il aura été un Président engagé pour la cause ultramarine, menant une politique audacieuse en matière d’égalité sociale et d’égalité des chances Outre-mer. Fervent défenseur de la grandeur de la France, il aura aussi été un Président de la République résolument actif pour le développement économique et social de son pays. Je retiendrai de lui cette farouche volonté de combattre les injustices sociales, la défense des plus faibles et cette inexpugnable volonté de défendre et de se battre pour la paix à travers le monde. Enfin, je retiendrai de lui ces mots qui m’inspirent chaque jour dans la conduite de mes responsabilités et je voudrai partager avec vous cet extrait du dernier discours officiel de Jacques Chirac : " …ne composez jamais avec l’extrémisme, le racisme, l’antisémitisme ou le rejet de l’autre. Dans notre histoire, l’extrémisme a déjà failli nous conduire à l’abîme. C’est un poison, il divise, il pervertit, il détruit. Tout dans l’âme de La France dit non à l’extrémisme, le vrai combat de la France, le beau combat de France, c’est celui de l’unité, c’est celui de la cohésion, oui, nos valeurs ont un sens, oui, la France est riche de sa diversité …"



Dimitri Rangama Petchy, délégué des Républicains de la 7ème circonscription : "C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’apprends le décès de Jacques CHIRAC. Ce grand homme d’Etat, amoureux des outre mers pour lesquelles il souhaitait ardemment trouver les voies d’un développement économique original "adapté au savoir-faire et aux cultures des DOM" a passionnément aimé la France et les français. Fondateur du Rassemblement pour la République (RPR), gaulliste, premier Maire de Paris, premier ministre, il a consacré sa vie toute entière à servir la France. Il demeura pour moi une source d’inspiration dans mon action politique au quotidien, comme l’exemple d’un homme engagé, visionnaire tout en étant proche de ses concitoyens."



Huguette Bello, députée de La Réunion, présidente du PLR : "Un ami des Outre-Mer vient de nous quitter. Avec la disparition de Jacques Chirac ce matin, la République française est en deuil. Pour La Réunion et pour les Outre-mer, c’est la fin d’une époque, celle de ces grands responsables politiques vraiment attachés à nos territoires. Au moment des hommages, je veux garder l’image d’un Président qui a su se faire aimer des Français, le souvenir d’un grand défenseur de la diversité culturelle, le courage d’un chef d’État qui, sur la scène internationale, n’a pas hésité à s’opposer à la Guerre en Irak."



Didier Robert, Président de la Région Réunion: "Jacques Chirac s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Notre pays perd un grand homme qui aura incontestablement marqué la vie politique française des dernières décennies. Il restera un Président de la 5 ème République qui aura su entrainer notre pays sur la voie de la cohésion et du dynamisme. La France de Jacques Chirac se sera imposée tant au niveau européen qu'au niveau international. Les grandes réformes qu'il a su impulser au niveau national auront assuré une part incontestable de progrès et d'équilibre entre tous les territoires métropolitains et ultra marins. Je retiens en particulier l'image d'un Président à l'écoute, attentionné, soucieux de prendre les bonnes décisions, celles qui permettent à la fois la concrétisation de l’intérêt général et les aspirations des françaises et français. Il était un amoureux inconditionnel des outre mer en général et de La Réunion en particulier. Nous lui devons beaucoup et je veux rendre ici un hommage solennel à l'action qui aura été la sienne pour notre pays. Je veux assurer son épouse et ses proches de mon profond respect, de ma sympathie et leur adresser mes plus sincères condoléances."



Patrick Lebreton, Maire de Saint-Joseph: "Notre pays voit partir aujourd’hui un grand homme politique : Jacques Chirac. Élu Président de la République, à deux reprises en 1995 et 2002, après avoir été deux fois Premier ministre de Valéry Giscard D’Estaing (1974-1976), et de François Mitterrand (1986-1988), Jacques Chirac a été un grand serviteur de l’État. Il a su conforter la France sur l’échiquier international, notamment en refusant d’engager l’armée française aux côtés des américains contre l’Irak en 2003. Bien que mon parcours politique ce soit toujours situé en face de ses amis et de lui même, je m’incline devant la grandeur et l’énergie de cet homme qui a toujours eu la passion de la France. Il connaissait par ailleurs très bien les dossiers de l’Outre-mer. Je mesure la tristesse de celles et de ceux qui, notamment à la Réunion, appartiennent à sa famille politique, et ont partagé ses combats, et leur témoigne ici ma sympathie."



Imrhane MOULLAN, Référent départemental de AGIR: "Notre République vient de perdre un grand Président ! En ma qualité de référent départemental du parti AGIR La Droite Constructive, mais surtout comme militant gaulliste RPR / UMP depuis plus de 20 ans, je rends hommage à Monsieur Jacques Chirac et présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Celui qui fut le Meilleur des "meilleurs d’entre Nous" aura marqué l’histoire par ses prises de position héroïques contre la guerre en Irak, en faveur des Palestiniens face à Israël, ou encore en faveur de l’écologie et du climat au Sommet de Johannesbourg ("Notre maison brûle et nous regardons ailleurs"): il reste un modèle pour les nouvelles générations d’élus!"



Joseph Sinimalé, Maire de Saint-Paul: "La France a perdu un grand homme : C’est avec une immense tristesse que j’ai appris la disparition de Jacques Chirac. La France a perdu un grand homme, un grand Président et moi un ami. J’avais noué des liens très forts avec l’ancien président de la République à l’époque où il était encore maire de Paris. De lui, je me souviendrai d’un homme juste et droit, fervent défenseur des valeurs de la République, passionné par la France et les Français et surtout véritable amoureux des départements d’outremer, notamment de la Réunion où il a séjourné à de nombreuses reprises."



Jean-Luc Poudroux, Député de La Réunion: "C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotions que j’apprends la disparition du Président de la République, Monsieur Jacques Chirac. La France perd aujourd’hui un grand homme d’État qui a fait et qui fait encore la fierté de notre nation. Je pense tout particulièrement à la position du Gouvernement français au moment de la guerre en Irak où nous avons choisi sans équivoque l’axe de la raison. Je garde aussi en mémoire les caractères d’un homme généreux, entièrement dévoué aux intérêts supérieurs de la France, à son immense culture et bien entendu à son profond attachement à nos territoires, à nos Outre-mer, à nos racines. La famille politique à laquelle j’appartiens est en deuil et se sent particulièrement orpheline. Je pense aux nouvelles générations de femmes et d’hommes qui veulent s’engager en politique et qui trouveront, j’en suis certain, le ressort qui leur manquait. A Madame Bernadette CHIRAC, à Claude et à toute sa famille, j’adresse mes plus sincères condoléances."



Olivier Hoarau, Maire du Port: "La France, La Réunion et Le Port saluent un grand Homme d’État ! C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Jacques Chirac. Un Homme d’une grande culture, défenseur des arts premiers qui a permis la création du Musée du Quai Branly. Il était bien évidemment un Homme d’État à stature internationale, preuves en sont sa prise de position face à George Bush contre la guerre en Irak, et son discours mémorable lors du Sommet de la Terre à Johannesburg en faveur de la transition écologique, avec ces paroles qui résonnent plus que jamais aujourd’hui: "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs". Jacques Chirac avait également incarné "La République Debout" face à l’intolérance du Front National en 2002. Il fut et restera un Président d’envergure historique. A ses proches, à sa famille, nous adressons nos sincères condoléances."



Ibrahim PATEL, Président de la CCIR: "C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que j'ai appris le décès de l’ancien Président de la République, Monsieur Jacques Chirac. Toute sa vie il a été un fervent défenseur des outre-mers. Nous devons saluer son action visant à faire reconnaître nos spécificités et son investissement en faveur de l’évolution de l’économie réunionnaise. Il portait notre île dans son cœur, il aimait notre culture, notre population et plus particulièrement notre jeunesse. Avec sa disparition, la France perd l’un de ses grands républicains et serviteurs. Mes pensées et mes condoléances vont donc à sa famille et à tous ses proches."



André Rougé, Député Européen, Délégué national à l'Outre-mer du Rassemblement National, Ancien délégué général à l'animation de l'association des Amis de Jacques Chirac: "Dernier grand Maire de Paris, dernier président à, réellement, incarner la fonction, dernier homme d'État à avoir su dire NON à la folie guerrière du Moyen Orient, dont nous payons encore les conséquences, que j'ai eu l'honneur de servir, aura été le dernier président attaché à l'Outre-mer. Adieu Monsieur le Président."



André Thien Ah Koon, Maire du Tampon: "Le décès de notre Ami, Jacques Chirac ancien président de la République, me bouleverse et touche sans aucun doute possible tous les Réunionnais. Eu égard à son état de santé, j'appréhendais cet instant. C'était un gaulliste de premier ordre, un homme politique majeur de la 5ème République qui a consacré une bonne partie de sa vie à lutter contre la fracture sociale et à préserver l'unité des Français. Son action à l’échelle internationale, forçait le respect. Il restera dans l’histoire celui qui a eu le courage de dire "Non à la guerre en Irak", dans la fidélité au principe gaulliste de l’indépendance de la France. Il a été aussi l’un des premiers Chefs d’Etat de la planète à marquer sa sensibilité face au défi du changement climatique. "La maison brûle mais nous regardons ailleurs" avait--il déclaré au sommet de la Terre, à Johannesburg en 2002. Il bénéficiait aussi d’une grande estime, d’une grande audience, en Asie et dans de nombreux pays africains. Il a été aussi le grand artisan de la réconciliation franco -malgache. Nous, Réunionnais, ne devons surtout pas oublier qu'il mena à terme le projet d'égalité sociale à la Réunion par l'alignement du SMIC. Quant à nous, Tamponnais, nous serions impardonnables d'oublier, qu'à une certaine période tragique de l'histoire de notre commune pendant laquelle nous n'étions plus approvisionnés en eau de source, que Jacques Chirac, Premier ministre de l'époque ordonna aux autorités locales de nous accorder les autorisations nécessaires pour la réalisation du captage du pont du diable; ce fut notre salut. Sa gentillesse, sa sapience, lui ont valu d'être très apprécié dans notre île, et, personnellement, sa disparition me touche profondément. C'est peut être par prémonition que j'avais déjà pris la décision de proposer à mes collègues que la future extension de l'avenue du Général de Gaule, porte le nom du Président Chirac. Sur ce sujet, le Conseil Municipal sera amené à délibérer après demain le 28 septembre 2019. En de pareille circonstance, au nom des Tamponnais, et au-delà, des Réunionnais, je présente à sa famille l'expression de notre profond respect. A son épouse Bernadette et en particulier à sa fille Claude, nous adressons nos plus vives condoléances."



Monseigneur Gilbert Aubry, Evêque de la Réunion: "Il aimait la Réunion et l'Île Maurice. J’ai appris avec émotion le décès de Jacques Chirac. J’ai eu l’honneur de le rencontrer en deux fois. La première fois, il était Premier ministre. Je ne saurais dire à quelle date. Mais je me souviens de notre conversation à l’évêché. Nous avons discuté sur la situation socio-économique de La Réunion. La deuxième fois, c’était sur le parvis de la Cathédrale de Saint-Denis le 15 août 2004, jour de la fête de l’Assomption. Il était alors Président de La République. Il avait participé à la messe avec son épouse Bernadette. J’avais alors évoqué le fait historique que Marie, la mère de Jésus et saint Michel avaient été les patrons spirituels de la France. Il avait acquiescé. Jacques Chirac était profondément religieux. Quand il était Maire de Paris, souvent en milieu de journée, il quittait l’Hôtel de Ville et allait prier à l’église Saint Gervais avec la Fraternité Monastique de Jérusalem, à l’arrière de la mairie. Je tiens cela d’un témoin direct de cette pratique. Jacques Chirac aimait La Réunion et l’île Maurice. Etant très attaché à sa famille, il avait une attention particulière pour sa fille handicapée qui avait du être placée dans une maison spécialisée. Sa fille Claude, qui avait été aussi son Attachée de presse, lui avait donné un petit-fils qu’il chérissait beaucoup. Il l’a fait baptiser à Notre Dame de la Salette, à Grand Baie à l’île Maurice. Le Président Chirac était écologiste avant la lettre. Nous nous souvenons de sa phrase pour alerter l’opinion internationale et les responsables politiques « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs."