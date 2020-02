Décès de Kirk Douglas, légende d’Hollywood, à l’âge de 103 ans

Le 06/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 584

C’était le dernier grand monstre sacré du cinéma américain. Kirk Douglas, icône de l’âge d’or d’Hollywood dont il était un des premiers acteurs-réalisteurs, est décédé cette nuit à l’âge de 103 ans. L’annonce a été faite par son fils, Michael Douglas, sur sa page Facebook.



"C'est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma (...) mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa", a écrit Michael Douglas.

Fils d’un chiffonnier juif ayant fui la Russie tsariste, Kirk Douglas était le légendaire interprète du mythique Spartacus de Stanley Kubrick. Sa carrière, qui s’étend sur plus de sept décennies, compte une bonne centaine de classiques du cinéma US.



Outre Spartacus, Kirk Douglas était connu pour ses rôles dans La Captive aux yeux clairs, Les Vikings, Liaisons secrètes ou encore Les sentiers de la gloire, mais n’avait jamais remporté d’Oscar du meilleur acteur. Le festival américain lui a quand même rendu hommage en 1996, peu après son AVC, en lui remettant un Oscar honorifique pour l’ensemble de sa carrière.