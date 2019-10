Dècès de Samuel Coulama-Mounitchy: 10 ans de réclusion criminelle pour les 2 accusés

Le 26/10/2019

Ni indices, ni témoignages, ni expertises médicales n'auront permis de déterminer les causes et les circonstances exactes de la mort de Samuel Coulama-Mounitchy au mois de janvier 2018, à Bois de Nèfles Coco.



Il semblerait que le drame soit parti d'un simple moucatage entre le jeune père Samuel et deux autres hommes, Yvan D. et Mathias S. "C’est une banale allumette qui a été craquée trop près d’un bidon de kérosène", peut-on lire dans les lignes du JIR.



Le juriste ajoute cependant qu'il y a bien eu "deux séries de coups isolés". En effet, les deux hommes sont accusés d'avoir donné des coups à Samuel... auxquels il n'aurait pas survécu. Les deux hommes sont alors condamnés pour avoir commis des coups mortels.



Bien que 14 ans de réclusion avaient été requis par l’avocate générale, les deux agresseurs ont écopé de 10 ans de prison. Ils ont également pour interdiction de se rendre à Saint-Louis, pendant les 5 ans qui suivront leur sortie.