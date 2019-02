Décès de l'ancien commissaire de police Alfred Léoville

Le 24/02/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 842

L'ancien commissaire Léoville est décédé hier à 21h à l'âge de 90 ans.



Après avoir effectué une carrière dans l'armée où il avait fini avec le grade de sergent, il avait passé le concours d'inspecteur de police. Après une première affectation en Algérie, il est muté à La Réunion en 1964.



Il rejoint d'abord le commissariat de Saint-Benoit puis est affecté à Saint-Denis. Il finit sa carrière en 1985 en tant que directeur adjoint des polices urbaines, c'est à dire comme n°2 de la police à La Réunion.



Sa fin de carrière sera cependant très mouvementée.



Il y a d'abord eu cette rocambolesque enquête menée par la gendarmerie contre un trafic d'opium dans le temple chinois du Petit marché, à Saint-Denis. Le procureur de l'époque, convaincu que le commissaire Léoville "couvrait" les trafiquants, confie l'enquête à la gendarmerie alors même que les temples sont en secteur police.



Les militaires prennent soin d'éviter de se faire repérer par les policiers. Ils effectuent des reconnaissances aériennes en hélicoptère, ce qui était exceptionnel à l'époque, et grâce à des gendarmes en civil. Puis, le jour de l'intervention, le commissaire Léoville est convoqué, sans qu'il sache pourquoi, à la caserne de La Redoute. Dès qu'il a passé les grilles de la caserne, toutes les communications sont coupées avec l'extérieur pour éviter qu'il ne prévienne les mis en cause. Et le commissaire assistera à toute l'opération, ce qui était obligatoire puisqu'on était en secteur police, encadré par deux gendarmes... C'est vous dire l'ambiance qui régnait à cette époque !



La fin de sa carrière sera également marquée par une incroyable descente de policiers dans un hôtel de passe du bas de la rue Juliette Dodu à Saint-Denis, où le commissaire déjeunait tous les jours en charmante compagnie, avec son directeur de l'époque.



Un de ses lieutenants, qui espérait faire d'une pierre deux coups et déblayer le terrain en vue d'une éventuelle promotion au poste de directeur, a organisé un midi une perquisition, dans l'espoir de tomber sur ses deux supérieurs en position compromettante. Malheureusement, un des policiers qui devaient participer à l'opération a prévenu le commissaire Léoville, qui a pu s'éclipser avant l'arrivée de ses collègues...



Du coup, ni Alfred Léoville, ni l'auteur de la perquisition ratée, n'ont été désignés au poste de directeur de la police quand le commissaire Petit est parti à la retraite...



Après son départ de la police, le commissaire Léoville sera tenté par une carrière politique. Il sera d'abord candidat aux Régionales en 1986 sur la liste de Pierre Lagourgue et d'André Thien Ah Koon, puis envisage de se présenter sur la liste de Jean-Louis Lagourgue aux municipales de 1989 de Sainte-Marie, avant de faire défection au dernier moment et d'atterrir sur celle d'Yves Barau. Sans plus de chance puisque ce sera Axel Kichenin qui sera élu...