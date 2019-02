Déchets rejetés en mer et crise requin: Jean-François Nativel réagit

@1 Faut se laver les oreilles mamie zinzin, nulle part dans l'interview la réserve marine est évoquée. Enfin, quand on n'entend pas la moitié des choses et qu'on ne comprend pas l'autre moitié... C'est triste la décrépitude chez les seniors.

Mme ou M Couillonisse, quelle obsession !! A la moindre mention du nom de JFN vous etes présent(e). Pas pour parler du sujet dont il est question et nous faire partager votre science, mais pour s'en prendre à l'homme. En ce jour de St Valentin votre obsession sonne comme le fruit d'un amour refoulé. Bon Courage à vous !! Tournez la page ... Pensées sincères en ce jour spécial !!!

À Nono le pharmaco :JFN pleurniche tous les 4 matins que la réserve est la cause de tous ces maux. Il ne le fait pas dans cette itw car il se retrouve comme un couillon derrière ses mensonges:) L’incompétence est dure à assumer :)

7. Gilet Jaune le 14/02/2019 14:59