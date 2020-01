Déclaration d’intention relative au projet d’extension des périmètres irrigués du Sud

Le 07/01/2020 | Par Département de La Réunion | Lu 58

Prioritairement, la mise en valeur par irrigation des terres agricoles de basse et moyenne altitude,

Au second degré, la fourniture d’eau brute aux communes pour les besoins domestiques et industriels

Le Département de la Réunion s’investit largement, et depuis maintenant plusieurs décennies, dans une politique de gestion globale de l’eau qui se matérialise par la réalisation d’aménagements hydrauliques structurants destinés à satisfaire les différents besoins en eau du territoire à la fois agricoles, industriels, domestiques, ou encore économiques (tourisme, loisirs).En vue de pallier les besoins en eau des régions les plus sèches de l’Ile, marquées par un déficit chronique, les efforts ainsi consentis se sont exprimés principalement par la réalisation des grands périmètres irrigués dans le Sud et l’Ouest de l’Ile dont les objectifs sont :