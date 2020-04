Déclarations de revenus en ligne : Les écrivains publics vous aident !

Le 17/04/2020 | Par Ville de Saint-Paul

Les écrivains publics de la mairie de Saint-Paul vous aident à faire votre déclaration de revenus en ligne.



Les écrivains publics renseignent ceux qui ont besoin de leurs services. Ils peuvent rédiger des courriers et les communiquer par téléphone ou par mail au public. Ils peuvent faire leur déclaration en ligne (CAF, Pôle Emploi, Impôt). Pour les déclarations de revenus, munissez-vous de votre N°fiscal et de votre Mot de passe Impôt pour accéder à votre espace particulier.



Ils peuvent aussi réaliser d’autres démarches en ligne à la demande du public (toutefois, le public est informé que la confidentialité de ses données personnelles n’est pas toujours garantie lorsqu’elles sont saisies à partir de l’ordinateur personnel de l’écrivain public, et qu’il a quand même autorisé l’écrivain à le faire).



Le public habituel a déjà signé le consentement libre et éclairé valable 1 an en mairie en présence de l’écrivain. Une personne qui fait une première demande auprès de l’écrivain en situation de télétravail passera ensuite en mairie à la fin du confinement pour signer ce consentement libre et éclairé en présence de l’écrivain public.



Les écrivains publics de la mairie sont joignables aux heures de travail habituelles:



– Paul RIVIERE: 0692 77 08 38

– Michel LAUNE: 0692 76 21 63

– DERBY Marie Claude: 0692 15 96 29

– SINGAMALON Laurine: 0693 21 61 52