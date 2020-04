Déconfinement progressif possible plus tôt à La Réunion ? Les propositions de Sharif Bemat (LREM)

Le 15/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 59

"Nous ne pourrons pas rester indéfiniment confinés, c'est, ensemble, en esprit de responsabilité et en s'adaptant que nous y ferons face !". Le responsable des comités locaux de la République en Marche, Sharif Bemat, revient sur l'allocution d'Emmanuel Macron annonçant la poursuite du confinement jusqu'au 11 mai prochain. Il demande à ce que La Réunion soit un département pilote dans le déconfinement progressif de la population à compter du 4 mai, avec une série de mesures spécifiques comme un dépistage massif des cas contacts, le maintien en quatorzaine à tout nouvel entrant sur l'île ou encore l'expérimentation de l'application "Stop Covid", développée actuellement par le gouvernement.



Pour Sharif Bemat, La Réunion, de par son insularité et grâce aux mesures de prévention "mises en oeuvre très tôt" pour éviter la propagation du virus "semble, depuis quelques jours, disposer d'une situation stabilisée et d'un nombre de cas en nette diminution". Il salue le rôle des hôpitaux et des personnels soignants de l'île, qui ont "joué leur rôle dans la gestion de la crise". "Nos pensées vont aussi à toutes les personnes en première ligne qui de par leur professionnalisme ont contribué à limiter localement l'impact de l'épidémie. Nous avons assisté à la mobilisation d'une solidarité exceptionnelle de la population réunionnaise au travers du déploiement massif de l'esprit d'entraide et ce dans le strict respect des consignes de sécurité" se félicite-t-il.



Néanmoins, si cette gestion de la crise sanitaire est relativement "positive", le constat économique semble lui "beaucoup plus contrasté", estime Sharif Bemat, avec des entreprises à l'arrêt depuis plusieurs semaines, subissant un arrêt "brutal de l'économie". "Pour celles qui se relèveront, elles éprouveront beaucoup de mal à retrouver une stabilité inscrite dans la durée. Aujourd'hui, tous les secteurs confondus sont concernés : le BTP, l'agriculture, l'artisanat, le petit commerce de proximité, le secteur tertiaire et touristique", rappelle le marcheur.



Pour éviter de voir la crise économique qui s'annonce avoir de plus grandes répercussions, il demande à l'exécutif de faire de La Réunion un territoire pilote dans le déconfinement progressif de sa population, dès le 4 mai 2020. Le but: "relancer au plus vite l'économie et protéger nos emplois". "Il est urgent de le faire plutôt que d'attendre les subventions, qui ne pourront pas être suffisamment à la hauteur, de la crise socio-économique déjà engagée et devenue préoccupante pour les acteurs économiques et nos décideurs locaux".



Sharif Bemat demande également que les premières mesures d'accompagnement "doivent s'inscrire dans l'instant présent", en exonérant par exemple les PME réunionnaises de charges sociales et en déployant une cartographie susceptible de permettre aux entreprises de se faire connaître.



Afin de garantir les conditions sanitaires "les plus protectrices pour l'ensemble des Réunionnais(es)", Sharif Bemat demande à ce que les règles suivantes soient strictement respectées : le maintien en quatorzaine pour tout nouvel entrant sur l'île, le dépistage massif des "cas contacts", la mise à disposition en quantité suffisante de masques de protection, l'expérimentation de l'application "Stop Covid" en cours de développement par le Gouvernement, le maintien d'une surveillance pour les personnes infectées ainsi que pour les "cas contacts", le maintien de la restriction des activités collectives, la fermeture de l'ensemble des magasins et restauration à 20 h 00, le maintien des autorisations dérogatoires de déplacement pour les personnes les plus fragiles (personnes âgées de + de 60 ans et atteintes de comorbidité), sans oublier le respect des gestes barrières par la sensibilisation.



"C'est ensemble et solidairement que nous pourrons relever ce défi. Nous ne pourrons pas rester indéfiniment confinés, c'est, ensemble, en esprit de responsabilité et en s'adaptant que nous y ferons face !", conclut Sharif Bemat.