Déconfinement sélectif: Au Bisik, la culture perdure malgré la fermeture

Le 16/04/2020 | Par Marine Abat | Lu 413

C'est un déconfinement sélectif qui a été annoncé ce lundi soir par Emmanuel Macron. Si l'activité économique reprendra progressivement à compter du 11 mai, ce ne sera pas le cas pour les salles de spectacles, qui resteront fermées - tout comme les salles de cinéma, restaurants et hôtels. Pour le monde culturel, ce flou artistique impose de composer avec l'incertitude et de trouver des solutions pour garder le lien avec le public.

réagit Pascal Saint-Pierre, chef de projet du Bisik, un café-culturel porté par l'association ACTER.

Depuis le confinement, l'établissement basé à Saint-Benoît a fermé ses portes, et le personnel a été placé en chômage partiel. Mais pas question pour autant de renoncer à présenter des spectacles. Comme avant la crise, le Bisik programme des concerts tous les vendredis. À la seule différence que le public y assiste désormais depuis son canapé, puisque les artistes se produisent en live... sur Facebook

ous continuons d’accompagner les artistes que nous avions programmés durant cette période en essayant de les reprogrammer.

[Nous]

tentons d’offrir au public des propositions originales et de partager les initiatives des artistes d’ici et d’ailleurs via les réseaux sociaux", explique-t-il

.

"Très honnêtement on s’attendait à ce que ça perdure pour les établissements recevant du public, même si ça ne fait jamais plaisir. Il faut être réaliste, la pandémie va encore durer","N