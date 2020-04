Découverte macabre à Bras-Panon: L’alcool à l’origine d’au moins deux des décès

Le 06/04/2020 | Par Zinfos974 | Lu 1098

Trois personnes ont été retrouvées morte hier par les forces de l’ordre dans la commune de l’est. Deux hommes sont décédés après une soirée très arrosée, l’un à son domicile et l’autre noyé dans un bassin. Le troisième, souffrant de problèmes cardiaques aurait été victime d’une mort naturelle comme l’indique la presse écrite.

Ils étaient voisins, et avaient décidé de boire ensemble samedi soir dernier. Habitant un même immeuble dans le quartier de la Rivière-des-Roches, les deux hommes ont fait fi du confinement et ont passé la nuit à discuter et à consommer de l’alcool.



L’enquête a permis d’apprendre que l’un d’eux avait rendez-vous le lendemain matin aux aurores, avec un camarade pour une partie de pêche du côté de l’Etang Col-fin. Sur place, et encore sous l’effet du rhum, la victime décide de plonger dans l’étang, et se retrouve en difficulté après plusieurs aller-retour à la nage. Son ami assistera impuissant à la noyade depuis la berge, comme le relate la presse écrite.



Appelés sur place, les gendarmes de Saint-Benoît, aidés de plongeurs de la brigade nautique, ne mettent que quelques minutes à retrouver le corps sans vie de la victime.



Au même moment, ils sont appelés pour une découverte macabre dans l’immeuble du défunt. Son voisin, avec qui il avait passé la soirée, est lui aussi décédé. Il a été retrouvé sans vie sur son canapé, entouré de nombreuses bouteilles vides. La piste d’une mort naturelle est rapidement privilégiée par les enquêteurs.



Plus tard dans la journée, c’est un sexagénaire qui est retrouvé sans vie à son domicile, toujours à Bras-Panon. L’homme qui souffrait de problème cardiaque serait décédé d’une mort naturelle.