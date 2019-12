Découvrez comment le gouvernement veut nous couillonner…

Le 09/12/2019 | Par Philippe C. | Lu 265

Il y a un vote en cours. C’est une décision du Conseil Constitutionnel.(Vous pouvez vous renseigner sur internet en cherchant « Ministère Intérieur RIP ADP »)L’enjeu de ce scrutin, c’est :- S’il n’y a pas assez de votants, le gouvernement pourra privatiser ADP (Les Aéroports de Paris)- S’il y a 10% de votants, le gouvernement devra organiser un référendumLe 13 juin, le gouvernement a lancé ce scrutin dans la plus grande discrétion. On en n'avait pas entendu parler. Et 5 mois après, on en n’entend toujours rien.Le gouvernement attend la fin du délai.Dans 3 mois, il se déclarera vainqueur et il vendra les Aéroports de Paris.Le procédé est déloyal. Votons, informons et faisons voter.C’est plus facile de voter sur internet :Il faut la carte d’électeur, une pièce d’identité et une adresse mailNB : Une même adresse mail peut être utilisé par plusieurs votants. On peut aussi voter avec un bulletin papier.Quelques remarques : Pourquoi nous pouvons et nous devons voter.- Le thème de la privatisation n’est pas un « sujet politique ». Il se situe au-delà des partis. En effet, depuis 1986, divers partis de droite comme de gauche ont privatisé. Et c’est un nouveau parti qui vient de privatiser la Française des Jeux.- Depuis 33 ans, nos conditions de vie se sont dégradées alors que dans le même temps nous avons vu l’apparition de salaires indécents, de parachutes dorés et la distribution de supers dividendes dans les entreprises privatisées.- Les dividendes distribuées aux actionnaires chaque année manquent aux caisses de l'Etat.- « En 1984, il y avait 3500 sociétés sous contrôle direct de l'État. »« En 2016, il ne restait plus que 1 702 entreprises sous le contrôle, direct ou indirect de l'État. »- Nous avons toujours subi les privatisations. C’est la première fois que nous avons l’occasion d’en faire débattre publiquement. Cette occasion est unique. Obtenons ce référendum.