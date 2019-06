Découvrez l’exposition “L’art, terre réunionnaise : aventure inclusive et pluridisciplinaire” à la maison Serveaux

Le 04/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul

En parallèle, de l’autre côté de l’île, une exposition, avec d’autres oeuvres, est mise en place à Saint-Benoit dans le collège Hubert de Lisle, au sein des écoles, de collèges, de lycées et d’établissements spécialisés de la région Est et du nord de l’île.

Un peu de poésie dans la programmation des événements ce mois-ci avec une exposition qui se tient actuellement à la maison Serveaux jusqu’au 12 juin 2019.Baptisée “L’art, terre réunionnaise : aventure inclusive et pluridisciplinaire”, cette exposition est le fruit d’un travail multi-partenarial auprès d’élèves à besoins éducatifs particuliers en lien avec leur monde environnant.Elle constitue un aboutissement dans le cadre d’une dynamique inclusive au sein d’écoles, de collèges, de lycées et d’établissements spécialisés de la région ouest et sud de l’île.