Découvrez le plan de la baie et du mouillage en 1845

Le 26/03/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 210

En 1845, sous les ordres du capitaine de vaisseau, Romain Desfossés, Mr Cloué dresse le plan de la baie et du mouillage de Saint-Paul. En plus de donner les profondeurs dans la baie, cette carte donne un aperçu de la ville et des cultures au milieu du XIXe siècle.Pour la Source