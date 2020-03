Découvrez le ticket de caisse très salé chez un bazardier

Commentaires (74)

1. SAMEM le 30/03/2020 12:01

2.50 en grande surface à st benoit Il y a 2 semaines de cela...

2. FRED le 30/03/2020 12:02

Abuse bien comme il faut mais on ne vous oubliera pas des que le retour a la normal sera la.

3. titi974 le 30/03/2020 12:13

C' est dégueulasse ce genre de commerce pourri devrait être sanctionné par des amendes bien salées .

4. que dire le 30/03/2020 12:17

il connaissait le prix au kilo avant de payer on lui pas mis le couteau sous la gorge !

5. Gueulecabri le 30/03/2020 12:17

Et dire que ces derniers vont bénéficier en plus de subventions ! Ce sont des voleurs, des profiteurs, et il en est de même sur les marchés forains ! Mais peut on in fine les blâmer ? Non, car les couillons de clients sont nombreux et très argentés..

6. Dom le 30/03/2020 12:22

Il existe un site officiel pour signaler fraudes et abus : signal. Conso.gouv.fr

A faire connaître et à utiliser sans modération

7. Habitant le 30/03/2020 12:26

Oui, certains bazardiers abusent niveau prix avec ce qu'il se passe, mais pas tous.

Avec ce genre d'article, vous sous entendez que tous les bazardiers ou la très grande majorité d'entre eux sont des arnaqueurs et que par conséquent, il vaudrait mieux aller dans les supermarchés.



Personnellement, je me fournis chez quelques bazardiers près de chez moi, et je constate que les prix sont assez proches de ceux du supermarché, avec d'ailleurs, un peu plus de produits péi par rapport à un supermarché.



Je vais chez les bazardiers car lorsque j'y mets les pieds, il y a à chaque fois très peu de monde, donc c'est à mon avis bien plus sûr que d'aller se mélanger avec plusieurs dizaines de personnes dans un hypermarché.



Et l'autre vertu bien évidemment est le soutien des petits commerces de proximité qui ont plus que jamais besoin de nous dans ces moments là;



Idem pour les boulangeries!

8. Igard PAZOT le 30/03/2020 12:28

je ne vois pas sorry, mais...

la pomme de terre s'est fait ruée dessus dés les premier jour de confinement...

le plus drôle c'est que c'est sur ce site même qu'on a l'information...

du coup, demande vs offre...

9. pipo le 30/03/2020 12:32

6,50 le Kg de pomme de terre? puré...

10. Thomas GILBERT le 30/03/2020 12:32

Combien au marché de gros ? Les pommes de terre "blanches" arrivent par avion.

Si les prix ne me conviennent pas, je n'achète pas…

11. martin lane le 30/03/2020 12:36

tant qu'il y aura du monde pour acheter a ce prix....ça marchera comme ça !

12. Modeste le 30/03/2020 12:48

fallait pas acheter c'est tout!

13. Isis le 30/03/2020 12:48

Depuis deux mois et il n'y pas que chez ce bazardier, il y a une flambée des prix sur les fruits et légumes. Y compris sur les marchés forains. Après, les agriculteurs viennent pleurer parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leur stock. Certes les prix sont libre, mais quand il y a de l'abus... Ca ne vaut donc pas le coup d'acheter péï !

14. La vérité si je mens ! le 30/03/2020 12:49

Rien d'étonnant ce bazardier a choisi la bourse au détriment de la santé point final

15. jolafrite le 30/03/2020 12:53

Si je vois ça je cours , pourquoi avoir acheté quand meme ?

16. je le 30/03/2020 12:58

ça va motiver à consommer local ça!!!!! vivement la fin du confinement qu'on achète des carottes de chine à 1€50!!!!!

17. Marie le 30/03/2020 12:58

Fo boycotter ?

18. Spring le 30/03/2020 12:59

Oh, pauvre chou, elle découvre la loi du marché ...

19. Kominis le 30/03/2020 13:04

Depuis que Macron est président, tout devient possible...

20. Lauret Marcel le 30/03/2020 13:04

Moi quand cet comme sa je n achète pas quant il ver-on que cet produit sont entrait de gâté il vont baisser les prix

21. LENTILLES GERMEES le 30/03/2020 13:11

Bonjour je vous donne une idée pour faire de bonnes choses à déguster avec vos enfants





22. Jean le 30/03/2020 13:21

Le prix est affiché sur les pancartes là je vois il y a un ticket de caisse c'est que la personne a acceptée de payer le prix, alors pourquoi se plaindre si on n'accepte de payer, moi j'aurai passer tout droit en voyant le prix.

23. Nanie le 30/03/2020 13:22

Tant que les gens continueront à acheter !!!!!

24. Phil le 30/03/2020 13:24

Un nom..'pour que l'on puisse éviter ce s..... Ce serait rendre service à tout le monde.

25. DURAND le 30/03/2020 13:29

il faut apprendre a dire non et ne pas acheter



Rien n'est indispensable excepte le liquide



pour beaucoup une diete sera benefique



hyper tension, collesterol, diabete, exces de poids en general

26. Modeste le 30/03/2020 13:31

la logique veut que si on trouve cher ....on achète pas! pourquoi se plaindre après, aucun intérêt!

27. menfin le 30/03/2020 13:36

Il faut pas acheter et bien le pourrir pour lui faire comprendre que c est un con...

28. roland le 30/03/2020 13:37

Pour 632kg de carottes pays et 1152 kg de PDT, c'est raisonnable. Par contre il n'est pas spécifié si le transport est gratuit. Oh, les mec, moi je prend les carottes et las patates et je les lui fou dans la gueule, merde !

29. Dj974 le 30/03/2020 13:49

Tant qui aura des « couillon » pour acheter. Et l’Ucor est ou ? En temps de guerre il faut des arrêtés de guerres. Il ne faut pas laisser faire.

30. MôveLang le 30/03/2020 13:56

C''est kouyon, minana fruits à pain, avocats, manioc, bananes, brède manioc, gouyaves blancs, même mangues nana encore un peu.

Hélas, faute de casseur, écoulement en petite quantité, itombe à terre, les rats, merles Maurice festoient,

31. Anne le 30/03/2020 13:58

Comme lors des guerres précédentes, l'étape suivante sera t'elle le marché noir ?

Tous les petits stocks constitués......

Pauvres de nous !!

32. PATRICK CEVENNES le 30/03/2020 14:01

C'est le principe de l'offre et de la demande.

Des décérébrés du bled ont dévalisé les stocks de PQ. Ils doivent s'en morde les doigts. Quoi que !

Après les mêmes décérébrés ont dévalisé les étales de tubercules et les stocks de spirales anti-stikmou.

Alors il ne faut pas s'étonner.

Sinon, le bazardier ne roulerait-il pas dans une grosse berline allemande ? Pdr !

33. sa mi comprend pas le 30/03/2020 14:08

10 euros le kilo d'aïl de chine et 45 euros, l'aïl péi!

Qui dit mieux (à Saint Benoît). Un bazardier la dit à mwin que l'aïl péi i coûte 20 euros le kilo (ce que mi peut comprendre) mais le double, ça mi comprend pas!

34. Igard PAZOT le 30/03/2020 14:14

@22 Jean, tout à fait, j'allais le dire, mais vous avez été plus rapide que moi.

35. C''''EST LEGAL PERSONNE NE BOUGE le 30/03/2020 14:14

Les prix ne flambent pas depuis hier seulement. Tout a commencé dès la première semaine de confinement. Les rares personnes qui ont commencé a alerter les instances se sont entendues répondre : " C'est normal, la main d'œuvre est rare".. Aujourd'hui on crie à l'assassin.

Ces mèmes personnes qui abuses de la détresse des gens sont aussi ces mèmes personnes qui se plaignent à la moindre goutte de pluie, au moindre petit vent, au moindre coup de chaleur.

Nos pouvoirs publics acceptent cet état de fait.

Une chose est certaine, le virus ne s'attaque pas seulement aux personnes, mais aussi aux fruits et légumes Et au delà du CORONA nous sommes sucés par un tout autre virus englobant la cupidité et l'abus de l'Humain.Honte à ces emprofiteurs !

36. Freedom fighter le 30/03/2020 14:26

Surtout que l'hygiène y est déplorable là bas... Une seule solution DGCCRF et on en parle plus... Soyons sans pitié pour ces iconoclastes... et encore je suis gentil

37. Nathalie D le 30/03/2020 14:31

Pensez-vous qu'en métropole on soit mieux lotis ? Cartouche d'encre pour imprimante HP 30 euros chez Casino au lieu de 14 chez carrefour le lendemain (ce n'est pas une epicerie), beurre à 2.50 la plaquette, fruits et légumes en disparition

38. JF le 30/03/2020 14:35

là, c'est du vol...

39. MT CRISTO le 30/03/2020 14:43

Des pourris comme ça il faut les shouter, sans ménagement !

40. babeuf le 30/03/2020 14:45

A Posté 4 QUE DIRE et Posté 22 JEAN

Pathétiques de bêtises vos raisonnements!

Vu la quantité minime de carottes et de pommes de terre achetées par le plaignant on voit qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir d'achat!

Que c'est par nécessité qu'il paye le prix fort parce qu'il a une personne fragile ou un jeune enfant à nourrir et qu'il ne peut pas faire autrement!

41. jpleterrien le 30/03/2020 14:57

Une info pour le Zinfonaute indigné:

- quand c'est trop cher, on n'achète PAS !!!



2ème info gratuite :

- on achète autre chose, du riz, des pâtes, ou mieux des légumes frais produits par le petit maraîcher d'à côté (s'il n'en profite pas aussi...).

42. La traversée de Paris le 30/03/2020 15:00

En temps de guerre, certains commeryy s'enrichissent comme au marché noir .

43. John le 30/03/2020 15:08

Tous des radins ces agriculteurs!!! Ce sont des profiteurs.

44. Gaëlle le 30/03/2020 15:26

30 œufs à 15€

Il a doublé voir même triplés ses prix

45. Julen le 30/03/2020 15:28

C''est dommage que ce type d''individu ne chope pas le Corona... Ce serait poutant la meilleure des chose, si ce foutu Corona pouvait partir ce genre de chien galeux profiteur...

46. Blablabla !!!!! le 30/03/2020 15:40

Le vrai virus c''''est le fric et si vous n''''avez rien à foutre à la case pensez y, c''''est pire que le corona virus !!!!

47. jfh le 30/03/2020 15:44

Pourquoi vous achetez ? Les prix ne sont pas affichés ? Le corona les attaqueras ces gens sans état d’âme , ils ne profiterons pas longtemps !!!!

48. Pas obligé... le 30/03/2020 15:56

Pas obligé d'acheter votre nourriture chez les voleurs..

Au lieu de râler faites jouer la concurrence....

49. Veridik le 30/03/2020 15:59

Eh oui... on nous dit de boycotter les GS au profit des commerces de proximité qui pratiquent la même absurdité

50. kersauson de (p.) le 30/03/2020 16:08

ya qua pas acheter

pourkwa le gus là il achete pas les carottes australiennes !

51. Planteur le 30/03/2020 16:09

École à la maison pour John !!! Savoir faire la différence entre un bazardier et un agriculteur.

Ici on parle de bazazdier qui profite d’une situation.

Je suggère à John de passer par le marché de gros de saint -Pierre il comprendra très vite.

52. jean jouhis le 30/03/2020 16:09

2.20€ en grande surface à st benoit Il y a 3 semaines de cela...

53. journaliste un jour, buzzeur toujours ( devise de zinfo974 le 30/03/2020 16:15

mr payet

un peu de serieux

"10€ pour trois carottes et deux patates : ce n'est pas la crise pour tout le monde."

en fait 1.1 de PATATES ( donc + que 2)

0.6k de carottes ( donc + de 3)

faites votre joli metier sans chercher le buzzzz svp

ou alors signez DUPUY974, et quittez votre metier

54. Marie jocelyne le 30/03/2020 16:20

Moi je ne met plus les pieds chez ce bazadier. Depuis que j ai remarqué qu,il mettait des sachets avec anse et non pas des sachets biodégradables. Si on plusieurs articles. Nous sommes obligés de payes les sachets 0,10€ à l unité. C , c''est du vol

55. Association Injustice 974 le 30/03/2020 16:25

Et oui il y en a qui profitent, on a plusieurs adhérents sur ST DENIS MONTHYON qui ont payé 1 kilo oignons ....8 EUROS !!!

56. Tiremarc le 30/03/2020 17:09

Bien fait pour vos gueules si les prix sont si élevés. Combien d'hectares cultivables sont en friches sur cette ile faute de vouloir se salir les mains? Et pourtant combien de Réunionnais vivent de minimas sociaux sans vouloir travailler? (sauf la culture du zamal). Associez les deux et vous avez la solution pour contrecarrer les prix exorbitants des produits frais. Autre solution: au lieu de subventionner les "gros planteurs de canne à sucre"à coup de millions d'euros ( ils possèdent tous de belles maisons, des gros tracteurs rutilants et gros quatre quatre ) les cultures maraichères pourraient ètres produites sur place et non importées de Chine ou d'ailleurs. J'ai vécu de nombreuses années à la Réunion et quand j'y retourne je suis de plus en plus exaspéré quand je vois dans quel état sont les terres des hauts laissés à l'abandon. Donner un poisson à un pauvre c'est bien mais lui apprendre à pécher c'est mieux. J'attends avec impatience vos réactions. Na retrouv.