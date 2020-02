Deedy : androgyne et alors?

Le 25/02/2020 | Par Chloé Grondin | Lu 302

Elle a déboulé au Studio974 et tout le monde est tombé sous son charme. Deedy, 25 ans, avec ses faux cils, son fond de teint, ses longs ongles et son mini short assure et surtout assume... Et tant pis si certains ne comprennent pas !



Photos: YKS Yakusa