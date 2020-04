Défi sport de Saint-Paul : venez le relever !

Le 21/04/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 97

Testez-vous !

Défi sport

On vous donne des idées pour rester en forme ! Saint-Paul, labellisée Ville active et sportive, lance un nouveau défi. Venez-vous tester sur des activités de renforcement musculaire depuis votre domicile.La commune diffusera sur son site, sa page Facebook et son compte Instagram des vidéos d’exercices à réaliser à distance. Premier rendez-vous ce mardi 21 avril 2020 à 20 heures sur les différents supports de la collectivité.Cette séance vidéo animée par Georgy Fernante, du service des Sports de la collectivité, s’adresse aux débutants. Cinq minutes de renforcement musculaire à pratiquer quand vous voulez.Une seconde vidéo sera aussi diffusée cette semaine. Elle conviendra davantage à des sportifs confirmés. Nous vous indiquerons l’horaire et la date de sa publication. Ensuite : à vous de choisir quel type d’activités s’adapte le mieux à vos besoins et à vos envies.N’hésitez pas à nous montrer ce que vous ce que vous valez pendant ce confinement. Testez-vous ! Envoyez-nous des photos ou des vidéos de vos performances en plein effort en message privé sur Facebook ou Instagram.Ce défi sport intervient suite au premier challenge lancé du 13 au 17 avril sur le compte Instagram de la ville. Julien Moutoussamy, également du service des Sports de Saint-Paul, proposait quatre séances de danse en vidéo. Objectif : apprendre les pas d’une chorégraphie.Vous avez été nombreux à suivre ce défi. Un bon moyen pour continuer à bouger. Direction Instagram en cliquant là si vous n’avez pas encore vu ces séquences.