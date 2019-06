Défi zéro déchet: L’heure du bilan a sonné !

Cette rencontre nous a permis de partager les données recueillies au niveau des pesées des déchets par les foyers et d’entendre le témoignage de leurs expériences. L’occasion également de remercier, féliciter les participants et les encourager à continuer à inspirer les autres dans leur démarche de réduction des déchets au quotidien.

Chiffres clés 40 foyers engagés

4 mois d’expérimentation

1 mois de pesées quotidiennes des déchets en gardant les mêmes habitudes qu’auparavant

2 mois de pesées quotidiennes des déchets, en adoptant au moins 3 gestes quotidiens de réduction des déchets

Résultat : une diminution moyenne de 43% de leurs déchets

un participant dans la démarche zéro déchet produit 3 fois moins de déchets qu’un habitant du TCO ne pratiquant pas spécialement la réduction (90 kg/habitant/an vs 315 kg/habitant/an)

5 à 6 fois moins de production d’OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) ► Soit une économie potentielle sur la gestion des déchets de plus de 14 millions d’euros ! Si tous les usagers obtenaient ces mêmes réductions… Les gestes de réduction les plus pratiqués l’attention portée aux achats (en vrac et sans emballages)

le compostage (ou le lombri-compostage en appartement) Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

Le « Défi zéro déchet dans l'Ouest » mené en 2019 est une action participative phare qui succède à l'opération « Des poules pour réduire vos déchets » , réalisée en 2018. Cette opération Défi zéro déchet dans l'Ouest a mobilisé une quarantaine de foyers sur plusieurs mois et suscité l'intérêt des autres usagers qui ont suivi leurs aventures sur le web et à travers les relais médias.Cette rencontre nous a permis de partager les données recueillies au niveau des pesées des déchets par les foyers et d'entendre le témoignage de leurs expériences. L'occasion également de remercier, féliciter les participants et les encourager à continuer à inspirer les autres dans leur démarche de réduction des déchets au quotidien. C'est dans le magnifique site verdoyant du Jardin des Colimaçons ( Conservatoire botanique de Mascarin ) que le TCO et l'association Zéro déchet ont donné rendez-vous aux foyers participants et aux partenaires de l'opération. Un cadre propice aux échanges conviviaux à l'heure du bilan…

Margot Thibault et Rémy Poirel, membres de l’association



Margot Thibault et Rémy Poirel, membres de l'association Zéro déchet La Réunion ont restitué une synthèse du Défi aux participants. Jacques Potier, chef de projet médiation et prévention déchets au TCO leur a présenté un bilan chiffré global : fondements de l'opération, rappel des moments clés, les gestes mis en pratique par les foyers, les principaux résultats des pesées, les perspectives…

Quels sont les aspects positifs, les gestes que vous avez apprécié mettre en place, etc. ce qui vous a plus dans le défi ?

Quels ont été les freins et difficultés auxquels vous avez été confrontés ? Quelques pistes de solutions ?

Que souhaitez-vous dire aux élus du territoire ? et aux habitants du TCO (et de La Réunion) ?

3 mots qui résument votre aventure pendant ces 6 mois ► Les réponses des participants en vidéo dans une prochaine édition… À suivre ! Les participants ont été invités à se regrouper par équipe pour une séance de réflexion collective, en mode « world café », pour répondre aux questions suivantes :

Marie-Sophie Gérard (ci-dessus, à gauche de la photo), ingénieur en environnement a écouté attentivement les témoignages et a affirmé tout le soutien de l’



Marie-Sophie Gérard (ci-dessus, à gauche de la photo), ingénieur en environnement a écouté attentivement les témoignages et a affirmé tout le soutien de l'Ademe à ce genre d'opération. Nadine Sevetian (ci-dessus, à droite de la photo), élue du TCO et membre de la Commission Environnement, a exprimé tous ses encouragements aux participants : Votre contribution au bien commun fait sens pour nous au TCO et nous espérons que votre exemplarité résonnera dans de nombreux autres foyers. C'est une aventure à la fois individuelle et collective… Les usagers sont aussi les aiguilleurs des collectivités, leur soutien dans ces démarches est primordial. Pour cela, merci à vous ! Les élus ont aussi besoin d'être convaincus que la population est prête à réduire ses déchets. Vous, la quarantaine de foyers participant au Défi, avez su nous démontrer votre engagement et votre maturité. Continuons à agir tous ensemble !





Les familles présentes ce samedi ont pu aussi repartir chacune avec en cadeau un joli sac original fabriqué par l’association

Un grand merci à tous les partenaires : Association An Grèn Koulèr, Au comptoir du vrac, Bouftang Sérighaphie & Photographie, Cycléa, Ekopratik, Goût Nature, Kélonia, la recyclerie Récup’R, Ti Tang Récup’ (TTR), Wake Up.

Grâce à eux, les foyers ont pu bénéficier de différents ateliers pour découvrir ou perfectionner leurs pratiques visant à réduire les déchets : compostage, achat en vrac, produits ménagers et cosmétiques au naturel, cuisine et recettes sans déchet, réparation de petits appareils électriques, couture …

► Retrouvez le récit et les images des visites et ateliers, dans notre rubrique dédiée du Défi zéro déchet.

Margot Thibault de l'association Zéro déchet La Réunion a eu le plaisir de collaborer avec de nombreux partenaires sur cette opération, comme ici Sylvain Barbot de l'association Ekopratik . C'est grâce à lui que les participants ont pu apprendre à réparer leurs petits appareils électroménagers, au cours d'un Réparali Kafé proposé dans le cadre du Défi zéro déchet Les familles présentes ce samedi ont pu aussi repartir chacune avec en cadeau un joli sac original fabriqué par l'association Ekopratik , à partir de bâches publicitaires usagées récupérées et données par le TCO. Des chutes de pneus et des ceintures de voiture ont servi à la finition de ces sacs esthétiques et pratiques. "Rien ne se perd, tout se transforme" !





Au total, une centaine de participants ! Parmi les foyers engagés dans le Défi, des familles provenant des 5 communes du TCO (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu). Elles sont composées en moyenne de couples avec deux enfants, mais aussi de colocataires.

Mélissa Cousin, ci-dessus à gauche et Sylvie Comorassamy, à droite de la photo) ainsi qu’une médiatrice du TCO (Jessica Drouet).



Il était important pour elles de contribuer activement à la démarche, d’expérimenter le zéro déchet pour mieux transmettre les messages aux usagers qu’elles sont amenées à rencontrer et à sensibiliser dans le cadre de leurs missions.



Un grand merci et un chaleureux bravo à tous les participants !

Résumé de l'aventure du Défi zéro déchet en vidéo : Nou lé kapab ! Parmi les familles, on y retrouve également celles de deux élues communautaires (Mélissa Cousin, ci-dessus à gauche et Sylvie Comorassamy, à droite de la photo) ainsi qu'une médiatrice du TCO (Jessica Drouet). Il était important pour elles de contribuer activement à la démarche, d'expérimenter le zéro déchet pour mieux transmettre les messages aux usagers qu'elles sont amenées à rencontrer et à sensibiliser dans le cadre de leurs missions. Un grand merci et un chaleureux bravo à tous les participants !