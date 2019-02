Défi zéro déchet dans l’Ouest: Première rencontre avec les participants ce samedi 16 février

Le 18/02/2019 | Par TCO | Lu 108

Ils étaient nombreux à répondre présents à notre invitation pour la première réunion d’information collective ce samedi 16 février… Ce sont les participants au Défi zéro déchet proposé par le TCO et son partenaire, l’association Zéro déchet La Réunion. Le coup d’envoi est lancé pour 4 mois de défi !





Le rendez-vous a été donné à Kélonia (Saint-Leu) que nous remercions pour leur accueil.



Ce site, symbole de la préservation des tortues marines et de la lutte contre les déchets (plastiques notamment) jetés dans la nature, marque le début d’une aventure pour ces foyers de l’Ouest embarqués dans le Défi zéro déchet.



Venus de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins ou Saint-Leu, ce sont près de 90 personnes qui se sont réunies pour la première fois. L’occasion de se rencontrer et d’échanger sur le défi qu’ils auront à relever durant presque 4 mois et nous l’espérons, bien au-delà !





Un défi individuel et collectif à relever

Suite à l’appel à candidatures (du 10 au 28 janvier 2019), 40 foyers ont été sélectionnés.



Le panel, bien que composé de 35% de participants « déjà très sensibles à la démarche zéro déchet et y font très attention », comprend 65% des foyers qui sont « intéressés par la démarche mais n’arrivent pas à passer à l’acte » ou « tout nouveau dans le monde du zéro déchet mais avec l’envie de revoir leurs modes de consommation ». C’est ce qui va être très intéressant à observer durant l’expérimentation.



Pour y parvenir, les foyers seront accompagnés tout au long du défi (suivi par un référent, matériel mis à disposition, visites et ateliers divers, …). Les participants s’engagent à peser quotidiennement leurs déchets. Des données précieuses et surtout tangibles qui permettront d’en retirer un bilan objectif après l’expérimentation.



Rendez-vous pour les résultats au mois de juin… D’ici-là, bon défi aux 40 foyers volontaires et engagés !



► Rendez-vous très prochainement pour découvrir quelques portraits de participants, le profil de leur foyer, leurs motivations à participer à ce défi, leurs attentes, … Restez connectés !



Parmi les participants …

Nous retrouvons des familles avec enfants (4 foyers sur 5), des couples sans enfant, des colocataires… et …



Des élues du TCO se lancent aussi dans le Défi zéro déchet : Sylvie Comorassamy de Saint-Leu, Patricia Locame et Mélissa Cousin de Saint-Paul, et Catherine Gossard du Port.



Les élues s’impliquent par l’exemple…



Jessica Drouet, médiatrice Environnement du TCO, a souhaité également relever le défi. La maman de 4 enfants pratique déjà des éco-gestes à la maison et sensibilise les enfants et le grand public dans le cadre de ses missions professionnelles. Elle a souhaité en connaître davantage et aller plus loin en bénéficiant de l’accompagnement proposé dans le cadre du Défi zéro déchet.





Quels sont les enjeux de ce défi ?

Le constat est éloquent, nous produisons beaucoup trop de déchets : 600 kg par habitant et par an (moyenne nationale) / 560 kg par habitant du TCO ! Ce qui pose le plus problème, ce sont les ordures ménagères résiduelles (poubelle verte ou bleue) qui représentent à elles-seules sur le territoire de la côte Ouest, 40% de tous nos déchets. Ce sont ainsi plus de 50 000 tonnes qui finissent à l’enfouissement !



Mais cette situation n’est pas une fatalité. Changer son environnement, passe aussi par changer ses propres comportements.



C’est pourquoi le TCO, en partenariat avec l’association Zéro déchet La Réunion et le soutien financier de l’ADEME, ont proposé aux habitants de l’Ouest de participer à un Défi zéro déchet. Le principe est simple : accompagner 40 foyers volontaires dans leur démarche de réduction des déchets. Finalité de l’opération : s’appuyer sur une expérimentation grandeur nature pour démontrer que cela est accessible à tous et inspirer d’autres usagers par l’exemple de ces foyers témoins.



Outre l’enjeu environnemental, réduire ses déchets est aussi un excellent moyen de soutenir l’emploi local en favorisant des productions locales peu emballées ou l’artisanat et l’économie sociale et solidaire. Qui plus est, réduire ses déchets revient toujours à réduire le coût de ses achats… Et oui ! L’emballage, par exemple, coûte entre 20% et 60% du prix d’un produit…