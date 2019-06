Défoncé et violent, il frappe sa mère, sa soeur et son frère et refuse de s'excuser

Le 24/06/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 992

Cédric.L, un trentenaire Saint-Paulois, était présenté ce lundi après-midi devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la comparution immédiate pour des faits de violence et de transport, sans motif, d'une arme incapacitante, un pistolet à air comprimé pour être précis. Adepte invétéré d'alcool et de zamal, il vit chez sa mère à Saint-Paul avec ses frères et soeurs, mais ne supporte personne à la maison. S'il est décrit comme quelqu'un de bien à jeun, il ne l'est quasiment jamais et passe son temps à boire, fumer et agresser les membres de sa famille. À tel point que toute la famille dort à l'extérieur par peur de son agressivité permanente.



Vendredi dernier, alors qu'il est fortement alcoolisé, il s'en prend à son frère qui critique le fait qu'il reste toute la journée à boire et fumer. Une bagarre éclate entre eux et c'est l'embrasement. Son frère le frappe et Cédric, estimant légitime de se défendre, réplique, mais touche sa mère qui s'était interposée. Sa soeur, qui tente également de le calmer, se fait étrangler avec à la clé 3 jours d'ITT. Sa maman finira par s'enfuir. Elle appelle la gendarmerie lorsqu'elle aperçoit une arme tomber de la veste de son fils. Il s'enfuit, se fait interpeller à l'Étang Saint-Paul et finit en garde à vue.



Peu loquace à la barre, Cédric, qui refuse de s'excuser, estimant être dans son bon droit et légitimant ainsi son comportement, reconnaît seulement boire tous les jours et se faire 3 à 4 joints quotidiens. Il explique également avoir pris cette arme dans sa chambre pour la cacher, car il savait que les gendarmes allaient perquisitionner chez lui. En revanche, il réfute être sorti avec son arme. Sa mère est catégorique devant la présidente : "Je veux qu'il parte se faire soigner, on n'en peut plus, il n'a jamais fait de soins. J'ai une petite fille de 12 ans, elle a peur tout le temps, je ne veux plus qu'il vienne".



12 mentions à son casier



Fort de 12 mentions sur le casier du prévenu, la procureure l'interpelle : "Vous n'avez jamais vécu ailleurs que chez votre maman ?", "Si, en prison", rétorque-t-il avec un naturel quelque peu déconcertant. Selon elle, cette situation dramatique dépasse le cadre de la correctionnelle compte tenu du climat de violence et d'agressivité qu'il impose aux siens à cause de l'alcool et du zamal. Elle requiert une peine de 6 mois de prison dont 3 avec sursis et le maintien en détention.



Son avocate met en avant que le premier coup est porté par le frère de Cédric. "Il a l'impression de se défendre dans sa perception des choses. Il a du mal à trouver sa place dans sa famille, il se sent rejeté", explique-t-elle. La cour, qui le relaxe des faits de transport d'arme sans motif, le déclare coupable des violences et le condamne à 9 mois de prison dont 3 de sursis, une interdiction de se rendre au domicile familial et prononce son maintien en détention.