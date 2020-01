Dégradation de la qualité de l’eau sur Peter Both et Ilet à Calebasses

Dégradation de la qualité de l’eau sur Peter Both et Ilet à Calebasses

Le 10/01/2020 | Par CIVIS | Lu 53

La CIVIS informe ses abonnés en eau des secteurs de Peter Both et d’Ilet à Calebasses à Cilaos qu’en raison d’une dégradation de la qualité de l’eau sur la zone il est recommandé :



- De ne pas consommer directement l’eau du robinet (pour la boisson, la préparation des aliments, ...) surtout pour les nourrissons et les personnes immunodéprimées. Toutefois, cette eau peut être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc, lavage)



- De filtrer l’eau et la faire bouillir pendant 5 minutes avant de la consommer



Ces consignes doivent être respectées jusqu’au nouveau contrôle et la levée de ces restrictions.



La CIVIS remercie ses abonnés de leur compréhension.