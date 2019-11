Dégradations à Tereos: Clément Dubar condamné en appel à une amende supplémentaire

Le 21/11/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 938

La cour d’appel a rendu sa décision concernant l’agriculteur Clément Dubar ce jeudi. Le planteur avait été condamné à 5 mois de prison avec sursis, plus de 5000 euros de dommages et intérêts et 600 de frais d’avocat pour Tereos il y a un an par le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour dégradation et destruction des locaux de l’usine. Il avait décidé de faire appel. Mais le jeune homme s’est vu condamné à la même peine avec une amende de 1500 euros en plus.



Pour rappel, Clément Dubar avait participé à une manifestation de planteurs devant l’usine sucrière de Bois-Rouge en décembre 2017 au moment du pique de conflit avec l’industriel Tereos. Au même moment, des agents de l’enseigne étaient arrivés pour contrôler la richesse de la canne déposée ; un acte ressenti comme une provocation par les planteurs. Le portail avait alors été défoncé et des panneaux de signalisation détruits.



Clément Dubar s’est également fait connaître lors des dégradations de paillotes à l’Hermitage par le Kurr (kolektif Union Rényoné Responsab) en 2018.



Devant la cour d’appel, Clément Dubar avait avoué qu’il avait surtout fait appel "pour l’amende". Pas de bol, il devra débourser encore plus.