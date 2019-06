Déjà 18 cas de dengue confirmés en région Provence Alpes Côte d'Azur par l'ARS

Le 27/06/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 200

Alors qu'une vague de chaleur envahit la métropole, la région Provence Alpes Côte d'Azur est confrontée à un premier cas de dengue. C'est le début de l'été en métropole, mais également le début de la période de prolifération de moustiques-tigres. Selon LaProvence, depuis 2004, l'Ades Albopictus (moustique tigre), a colonisé tout le sud de la France, au point de devenir un problème de santé publique.



Christine Ortmans, responsable du département de veille et sécurité sanitaire à l'Agence régionale de santé (ARS) est très claire : "C'est un animal dangereux qui transporte des maladies mortelles comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. Le problème, c'est que nous facilitons sa prolifération en négligeant des gestes simples que l'on peut effectuer au quotidien".



L'épidémie de dengue, qui sévit sur l'île de La Réunion, depuis l'an dernier, inquiète les autorités sanitaires de métropole. La responsable de l'ARS fait état de 18 cas déjà recensés : "Nous avons déjà eu 18 signalements dans la région Paca depuis le 1er mai, dont 17 concernent la dengue et 1 cas probable de chikungunya. Ce sont des chiffres en hausse par rapport à l'an dernier".



"Notre but c'est de tuer tous les moustiques potentiellement contaminés", ajoute Christine Ortmans. Alors que des mesures drastiques ont été mises en place par la préfecture de La Réunion pour ralentir puis éradiquer l'épidémie de dengue, les autorités métropolitaines rappellent que cette situation est évitable. Il faut une attention particulière de chacun, car ce sont les errances de tous qui favorisent la prolifération des moustiques.



Des gestes simples permettent d'empêcher la prolifération du moustique tigre. Il est conseillé de supprimer toutes les réserves d’eau stagnantes en extérieur, aussi petites soient-elles, et de faire attention à tout ce qui peut créer des gîtes larvaires naturels comme les creux d'arbre, car tout ce qui peut retenir l'eau devient un réceptacle.